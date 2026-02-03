La letal definición de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro por el pasacalles a Siciliani: "Me casé con un..."

Embed

“Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, fueron las primeras declaraciones de la conductora interina de Sálvese Quien Pueda dejando en claro que a esta altura ya nada la sorprende viniendo de Castro, pero asegurando que en esta oportunidad se extralimitó teniendo presente que precisamente Griselda es esquiva a la mediatización.

“Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”, analizó Sabrina desencajada desaprobando el accionar de Castro. Fue allí que apuntó directa a la inteligencia del actor al agregar: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”.

Pero claro que eso no fue todo. Porque acto seguido, sintiendo una suerte de vergüenza ajena, Sabrina no pudo evitar despacharse con todo. “Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”, disparó letal.

Qué dijo Luciano Castro del polémico pasacalles con el que intentó reconquistar a Griselda Siciliani y terminó enfureciéndola más

Durante el fin de semana, Luciano Castro y Griselda Siciliani volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego del fuerte revuelo que se generó por la difusión de unos audios del actor dirigidos a otra mujer. En medio de ese contexto explosivo, un gesto romántico del actor en su intento de lograr el perdón de la actriz no pasó desapercibido y reavivó las especulaciones: el frente de la casa de ella amaneció con un llamativo pasacalles dedicado especialmente.

La imagen del cartel fue mostrada desde las redes sociales de LAM (América TV) y rápidamente se viralizó. Desde la cuenta oficial del programa en X, se pudo ver el mensaje firmado por el propio actor, mientras Pepe Ochoa aportaba información en vivo desde el lugar. “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”, decía el afiche que sorprendió a propios y extraños y dejó en evidencia el intento de acercamiento del galán.

El tema no tardó en llegar a Intrusos, donde el panel analizó el significado del gesto y las posibilidades de una reconciliación. Allí fue Paula Varela quien aportó un dato clave: un encuentro inesperado que mantuvo con Luciano Castro durante el fin de semana en Mar del Plata. La periodista relató cómo lo vio anímicamente y qué charla mantuvieron, aportando una mirada más íntima del momento personal que atraviesa el actor.

“Lo vi de casualidad en un bar. Lo vi bien y sigue muy enamorado, con ganas de reconquistarla y de volver con ella. Me decía que siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste y lo bajonea porque él quería quedarse hasta el final con ella”, contó la panelista, dejando en claro que el sentimiento de Castro hacia Siciliani sigue intacto pese al escándalo.

Según relató Varela, el actor es plenamente consciente del error que cometió y no esquiva responsabilidades. De hecho, le habría confesado que está dispuesto a hacer todo lo necesario para revertir la situación y recomponer el vínculo con la actriz, incluso después del impacto negativo que tuvieron los audios que salieron a la luz.

“Va a hacer todo para reconquistarla, porque obviamente le pregunté por el pasacalle, y me dijo que él sería capaz del pasacalle o cualquier cosa que sea necesario porque es la mujer de su vida”, agregó la periodista, reforzando la idea de que el gesto romántico no fue improvisado, sino una declaración sincera de sus intenciones.

Finalmente, Paula Varela cerró su relato con una reflexión sobre la actitud del actor durante el encuentro y la honestidad con la que habló de sus sentimientos. “Él sabe que se mandó una. Luciano es muy carismático, lo vi bien y es muy agradable hablar con él y muy honesto en sus sentimientos. Sabe que es la mujer de su vida y está viendo cómo entre esas dos cosas compensa que lo perdone”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de la pareja.