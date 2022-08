Pampita habló de la China Suárez y reveló si la perdonó por meterse con su familia

“¿Perdonaste a la persona que se metió en tu familia?”, fue la consulta del íntimo amigo de Wanda. A lo que la modelo respondió: “Yo creo, firmemente, que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar, y también enseñarle eso a nuestros hijos”.

Luego, la conductora amplió sobre la relación que tiene hoy con la actriz, ya que los hijos de ambas son hermanos: "Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos. Así que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también".

"La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho. Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca jamás”, dejó en claro Pampita sobre su relación hoy con la China Suárez.

La fuerte respuesta de Benjamín Vicuña sobre si va a protagonizar una película con Pampita

Benjamín Vicuña y Pampita podrían volver a estar juntos en un nuevo proyecto. Al parecer, hay una película que quiere a la ex pareja junta y como protagonista. El actor chileno contó en LAM si aceptaría el papel y de esa forma trabajar con la mamá de sus tres hijos.

“Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex, tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”, explicó junto a Laurita Fernández y Rafael Ferro, sus compañeros de la obra El método Grönholm.

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, sumó.

“Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”, concluyó.