Zaira Nara ventiló una charla picante con Wanda Nara, donde mencionaron a La China y no de la mejor manera

"A mí mi familia me dice 'Tati'. Mi papá me dice 'Dulce Tati'", precisó Zaira, que -para evitar polemizar- evitó mencionar a La China Suárez.

A modo de remate, la diosa recordó que hace poco lo vio a Maxi López, el padre de sus sobrinos, quien la llamó por su segundo nombre. La reacción de Wanda Nara, que también estaba presente, fue inmediata. "El otro día Maxi López me dice: 'Hola Tatu'. Y mi hermana le dijo: '¡No le digas Tatiana!'", detalló.

Está claro que Wanda jamás podrá superar lo que le hizo La China Suárez, que tuvo un amorío secreto con Mauro Icardi y, con el tiempo, terminó quedándose con el corazón del jugador del Galatasaray.

¿Qué hizo La China Suárez tras regresar de Turquía?

La China Suárez regresó al país después de unos días en Turquía, en medio del revuelo por la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, en ese país.

En Intrusos (América TV) registraron a la actriz dejando a los niños en la vivienda de su padre. El cronista del ciclo de espectáculos, Alfonso Oliva, intentó obtener alguna declaración de Eugenia, pero ella prefirió mantenerse en silencio.

La China llegó, subió al departamento del actor chileno, dejó a los menores y se retiró. Aunque sonrió para las cámaras, no quiso hacer comentarios. Su actitud llamó la atención porque, semanas atrás, cuando viajó a Turquía, sí había dado declaraciones a la prensa.

Actualmente mantiene un fuerte enfrentamiento con Benjamín Vicuña, luego de haber decidido —de manera unilateral— escolarizar a Magnolia y Amancio en Turquía.

¿Cuál fue la reacción de Benjamín Vicuña tras enterarse que La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía?

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio en Turquía, en medio de la polémica con la China Suárez. El actor chileno habló este lunes en LAM (América TV) y expresó su malestar por cómo se dio la situación.

"La verdad es muy injusto para todos", respondió Vicuña cuando el cronista Santiago Riva Roy le consultó por el cambio de rutina de los niños.

El actor explicó que intentó obtener información a través de sus abogados, pero no recibió respuestas claras: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".

Vicuña también subrayó que buscó evitar que la situación afectara emocionalmente a los niños: "Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable".

Al ser consultado sobre si le generaba angustia, no poder mantener un vínculo fluido con su ex, Vicuña fue categórico: "Y sí, claro que sí".

Riva Roy también le recordó que la ex Casi Ángeles había asegurado que él estaba al tanto de la escolarización. "Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó. A lo que Vicuña respondió: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".