Zaira Nara ventiló una charla picante con Wanda Nara, donde mencionaron a La China y no de la mejor manera

En el mundo de las redes sociales, La China Suárez quedó asociada a un término que inventó el influencer Martín Cirio, popularmente conocido como La Faraona. El youtuber llama a la actriz de "Tatiana".
Ver las ultimas noticias en a24.com
Zaira Nara contó una conversación que tuvo con su hermana, Wanda Nara, donde mencionaron a La China Suárez y explotó todo por los aires.
En el mundo de las redes sociales, La China Suárez quedó asociada a un término que inventó el influencer Martín Cirio, popularmente conocido como La Faraona. El youtuber llama a la actriz de "Tatiana".
El término “Tatiana” nació como una creación de Cirio para describir, de forma irónica y crítica, a una persona que se siente atraída por alguien que ya está en pareja —como “el novio de una amiga” — y que, aun sabiendo de esa situación, decide avanzar igual. Según él, la “Tatiana” actúa con una actitud de mosquita muerta, fingiendo no saber nada cuando en realidad es consciente, y por eso usó ese apodo como sinónimo de alguien que se mete en vínculos ajenos con intenciones poco claras.
En una charla en Rumis, Zaira Nara sorprendió a todos con una importante confesión. "Yo me llamo Tatiana. Mi segundo nombre es Tatiana. Soy Zaira Tatiana Nara", contó la modelo.
"¿A quién se le puede ocurrir poner ese término y ese nombre para lo que lo utilizaron?", preguntó la hermana de Wanda y mencionó que entre sus afectos cercanos todos la llaman por su segundo nombre.
"A mí mi familia me dice 'Tati'. Mi papá me dice 'Dulce Tati'", precisó Zaira, que -para evitar polemizar- evitó mencionar a La China Suárez.
A modo de remate, la diosa recordó que hace poco lo vio a Maxi López, el padre de sus sobrinos, quien la llamó por su segundo nombre. La reacción de Wanda Nara, que también estaba presente, fue inmediata. "El otro día Maxi López me dice: 'Hola Tatu'. Y mi hermana le dijo: '¡No le digas Tatiana!'", detalló.
Está claro que Wanda jamás podrá superar lo que le hizo La China Suárez, que tuvo un amorío secreto con Mauro Icardi y, con el tiempo, terminó quedándose con el corazón del jugador del Galatasaray.
La China Suárez regresó al país después de unos días en Turquía, en medio del revuelo por la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, en ese país.
En Intrusos (América TV) registraron a la actriz dejando a los niños en la vivienda de su padre. El cronista del ciclo de espectáculos, Alfonso Oliva, intentó obtener alguna declaración de Eugenia, pero ella prefirió mantenerse en silencio.
La China llegó, subió al departamento del actor chileno, dejó a los menores y se retiró. Aunque sonrió para las cámaras, no quiso hacer comentarios. Su actitud llamó la atención porque, semanas atrás, cuando viajó a Turquía, sí había dado declaraciones a la prensa.
Actualmente mantiene un fuerte enfrentamiento con Benjamín Vicuña, luego de haber decidido —de manera unilateral— escolarizar a Magnolia y Amancio en Turquía.
Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio en Turquía, en medio de la polémica con la China Suárez. El actor chileno habló este lunes en LAM (América TV) y expresó su malestar por cómo se dio la situación.
"La verdad es muy injusto para todos", respondió Vicuña cuando el cronista Santiago Riva Roy le consultó por el cambio de rutina de los niños.
El actor explicó que intentó obtener información a través de sus abogados, pero no recibió respuestas claras: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".
Vicuña también subrayó que buscó evitar que la situación afectara emocionalmente a los niños: "Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable".
Al ser consultado sobre si le generaba angustia, no poder mantener un vínculo fluido con su ex, Vicuña fue categórico: "Y sí, claro que sí".
Riva Roy también le recordó que la ex Casi Ángeles había asegurado que él estaba al tanto de la escolarización. "Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó. A lo que Vicuña respondió: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".