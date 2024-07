La locutora Ana Maccaroni volvió a acusar a Pablo Duggan por maltrato laboral: "Me iba a casa llorando"

Además, dejó entrever que uno de sus compañeros de Radio 10 también está pasando por una situación similar a la que vivió ella con Duggan. "Hay alguien dentro de la producción que también está pasando por un mal momento", afirmó.

Luego, recordó cómo en mayo del año pasado hizo su primera denuncia pública contra el conductor: "Le decía que no me podía tratar así porque yo me iba llorando a mi casa. Me acuerdo porque jugaba Boca, mi hijo me estaba esperando y me encerraba en la habitación a llorar. Ahí fue cuando tuiteé y por supuesto, al otro día tenía todo encima: recursos humanos y el coordinador de la radio".

Más adelante, la comunicadora habló de su salud mental y leyó una de las prescripciones que le indicó el médico: "La paciente ha iniciado tratamiento psiquiátrico en febrero de 2024 tras ser derivada por su psicóloga con quien se atiende desde hace, aproximadamente, un año. La consulta es por cuadro de depresión y menciona que la sintomatología es crisis de ansiedad, pánico y sensación de perdida de control".

"Eso es porque yo no tenía ganas de vivir", expresó la locutora al cronista Alejandro Castelo tras leer la prescripción.

Pablo Duggan habló sobre el despido de Julia Mengolini de C5N: "Hay que aprender a callarse en este medio"

Días atrás, la periodista Julia Mengolini contó en sus redes sociales que fue despedida de C5N, donde trabajaba como panelista de Duro de Domar. Ahora el conductor de ese ciclo, Pablo Duggan, habló en LAM (América TV) sobre la desvinculación de su colega.

"No solo es mi compañera, es mi amiga", comenzó diciendo Duggan en una nota con el programa conducido por Ángel de Brito. "Se siente derrotada, hizo un posteo emotivo", le dijo el cronista. "Me parece que es un tema que lo tiene que hablar ella, yo no puedo hablar nada. Yo no estoy autorizado para hablar, en nombre de ella mucho menos", le respondió el periodista de C5N.

Ahí, el cronista le consultó si intervino como conductor para impedir que despidan a Mengolini. "Hay cosas que uno tiene que hablar y decir públicamente y hay otras que no. Hay que aprender a callarse en este medio. Hay cosas que son temas personales, decisiones empresariales, un montón de cuestiones", opinó Pablo.

Más adelante, el cronista quiso saber si la ideología política de la periodista influyó en la decisión que tomó el canal del Grupo Indalo. "No soy yo el que tiene que dar esas explicaciones", le contestó Duggan.

Después, el movilero de LAM confirmó que Aníbal Fernández va a estar como panelista en Duro de Domar. "Nadie suplanta a nadie. El programa siempre fue rotando panelistas. El día de mañana puede volver Julia también", afirmó el conductor.