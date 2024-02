El picante cruce entre Pablo Duggan y Florencio Randazzo: "Alcahuete, rufián..."

"No te hacía un militante K. Te conocí cuando eras crítico del gobierno de Cristina", lo interrumpió entonces Randazzo, tras lo cual Duggan se defendió arremetiendo: "¿A vos te preocupa lo que yo pienso cuando tenés que votar esta ley? Me parece una vergüenza que digas eso".

Fue a partir de allí cuando ambos se envalentonaron y comenzaron a decirse de todo en un tono cada vez más agresivo. "Sos una vergüenza" disparó el político mientras el periodista esgrimía sus argumentos e intentó sacar provecho de la mención de la expresidenta. "Vos también participaste del gobierno de Cristina Kirchner y después fuiste opositor. El muerto se ríe del degollado... Es una joda", disparó Duggan.

Embed

El tenso cruce de Florencio Randazzo y Pablo Duggan

"Tranquilizate" disparó entonces el entrevistado, y le recordó picante: "Cuando fui parte del gobierno (de Cristina Kirchner), lo honré. No soy alcahuete ni rufián de ningún medio de comunicación. Soy un tipo independiente. Entonces deberías escucharme antes de ponerte agresivo, porque tu misión es informar y escuchar, no ser un militante para quedar bien tal vez con algún dueño del medio".

"Yo digo lo que quiero Florencio, por favor, levantá el nivel...", se defendió el periodista. Pero allí Randazzo perdió la paciencia y le reprochó visiblemente molesto: "A mí no me vas a correr, porque soy un hombre coherente y honrado. Vos no me vas a correr a mí y mucho menos faltarme el respeto. No me faltes el respeto porque hace 40 años que hago política".

PAblo Duggan Florencio Randazzo . captura C5N.jpg

"¿Cuándo te falté el respeto? No te insulté, no te denosté, nada...", volvió a defenderse el presentador de C5N en su intento por encausar la entrevista. Pero Randazzo aclaró: "Yo competí contra este gobierno. ¿Sabés por qué está Milei en el Gobierno? Porque Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández, que en 4 años hicieron un desastre en Argentina. Eligió a Daniel Scioli, que hoy es funcionario de Milei".

A esa altura, Duggan volvió a la carga contra el diputado. "Vos acompañás a este gobierno, hacete cargo" disparó alterado, mientras que el exministro del Interior insistió: "Yo no acompaño a este gobierno, no digas estupideces para quedar bien con tus patrones. A mí no me vengas a correr, menos faltarme el respeto. Porque vos estás acostumbrado a faltar el respeto", en una discusión que no tuvo retorno.