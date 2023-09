La madre de Camila Homs confirmó si Rodrigo De Paul le fue infiel a su hija

"Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, ya que dijo que no sabe mentir, el motivo de la separación de tu hija", deslizó Ángel. "Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo, a Cami no le gusta mucho hablar, es una chica bastante callada", respondió ella.

Sin dar muchas vueltas, el periodista fue directo al hueso y repreguntó: "¿Rodrigo le fue infiel?". “Bueno…no se, no se. No me hagas hablar esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, de gintonic”, sostuvo Liliana sin negar los hechos.

“Lo tomo con un si”,cerró el conductor de LAM y la mamá de Camila se limitó a hacer una mueca como desentendida.

Embed

La impactante confesión de Camila Homs sobre Tini Stoessel tras separarse de Rodrigo de Paul

En su visita a Desayuno Americano, Camila Homs reveló que le mandó audios con insultos a Tini Stoessel, un hecho por el que Rodrigo de Paul terminó denunciándola ante la Justicia.

Si bien se mostró arrepentida de lo que había pasado, la modelo reveló que hubo episodios que la llevaron a tomar esa decisión.

“Fue por un momento muy puntual. Obviamente no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, contó en el ciclo que conduce Pamela David.

“¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje?¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos”, indicó la animadora de América TV sobre el vínculo que Camila mantuvo con la cantante. “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”, arrojó Homs.

Luego, Camila explicó que no volvería a tomar una actitud como la que tuvo. “Sí me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia”, manifestó.