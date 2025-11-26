La madre de Juan Román Riquelme cumplió uno de sus sueños más grandes: el emotivo encuentro con su ídolo

marco antonio solis y riquelme

¿A qué conocida actriz invitó Juan Román Riquelme a ver a Boca?

Se comenta que Juan Román Riquelme invitó personalmente a una reconocida actriz a ver un partido de Boca Juniors y terminó cumpliendo su promesa, con la colaboración fundamental de un conductor que ofició de nexo.

Todo comenzó a mediados de octubre, cuando Marina Bellati visitó el streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV. En plena transmisión, Nico Occhiato la sorprendió con un video inesperado que generó gran emoción.

En esas imágenes aparecía el presidente de Boca dirigiéndose directamente a la actriz, con dos camisetas autografiadas sobre la mesa, ambas con el número 10 y el nombre de Román, además de la invitación para asistir a un encuentro del Xeneize.

“Hola Marina. Mi nombre es Juan Román Riquelme, soy de Don Torcuato, igual que vos. Me da mucha felicidad que seas del barrio, que seas hincha de Boca. Acá te voy a mandar las camisetas de Boca, firmada, para que la cuides. Espero poder darte un abrazo. Besos para vos y toda la familia”, le dijo el ex futbolista a la actriz. Conmovida, Bellati compartió el mensaje en su Instagram y escribió: "Es para mí pero lo dejo acá para que sea de todxs".

Tiempo después, Riquelme cumplió lo prometido: la actriz estuvo presente en la victoria de Boca Juniors por 3 a 1 frente a Barracas Central, acompañada de una amiga en el estadio del Guapo, el lunes por la tarde.

"De visitante y de local me vas a encontrar", publicó ese mismo día en redes sociales, mostrando fotos desde la platea del estadio Claudio “Chiqui” Tapia mientras alentaba al club de sus amores.

En paralelo, comenzaron a circular versiones de un supuesto romance entre el presidente de Boca y la actriz. Sin embargo, ella misma salió a despejar dudas y aclaró cómo se dio la invitación.

"Amigos, no me invitó Román me invitó la gente de Barracas. Partidazo! Aguante Boca", escribió Marina Bellati en su cuenta de X, dejando en claro la situación.

Bellati, de 45 años, es una actriz argentina con trayectoria en cine y televisión. También se desempeña como locutora, egresada del ISER, y este año interpretó a Mecha Mechado en la serie Viudas Negras.