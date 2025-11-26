La madre de Juan Román Riquelme cumplió uno de sus sueños más grandes: el emotivo encuentro con su ídolo

María Ana Riquelme, madre de Juan Román Riquelme, vivió un momento inolvidable al concretar uno de sus grandes sueños: conocer en persona a su ídolo, Marco Antonio Solís.
María Ana Riquelme, madre de Juan Román Riquelme, vivió un momento inolvidable al concretar uno de sus grandes sueños: conocer en persona a su ídolo, Marco Antonio Solís.
El encuentro se dio gracias a una propuesta del propio cantante mexicano, quien le sugirió al presidente de Boca que su mamá asistiera a su show en el Movistar Arena. Según reveló Gastón Riquelme, hermano de Juan Román, la emoción de María Ana fue total al lograr finalmente ese esperado cara a cara.
"¿Cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto conocerlo", expresó la madre del ídolo xeneize. Tras posar juntos para la foto, Solís respondió con calidez: "Qué alegría, gracias, eh". A lo que María Ana contestó con gratitud: "Muchas gracias a usted, Antonio. Un placer enorme conocerlo".
Cabe recordar que Marco Antonio Solís se encuentra recorriendo distintos escenarios con su gira Más cerca de ti, un espectáculo que repasa toda su trayectoria y que lo mantiene cerca de sus seguidores en cada presentación.
Se comenta que Juan Román Riquelme invitó personalmente a una reconocida actriz a ver un partido de Boca Juniors y terminó cumpliendo su promesa, con la colaboración fundamental de un conductor que ofició de nexo.
Todo comenzó a mediados de octubre, cuando Marina Bellati visitó el streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV. En plena transmisión, Nico Occhiato la sorprendió con un video inesperado que generó gran emoción.
En esas imágenes aparecía el presidente de Boca dirigiéndose directamente a la actriz, con dos camisetas autografiadas sobre la mesa, ambas con el número 10 y el nombre de Román, además de la invitación para asistir a un encuentro del Xeneize.
“Hola Marina. Mi nombre es Juan Román Riquelme, soy de Don Torcuato, igual que vos. Me da mucha felicidad que seas del barrio, que seas hincha de Boca. Acá te voy a mandar las camisetas de Boca, firmada, para que la cuides. Espero poder darte un abrazo. Besos para vos y toda la familia”, le dijo el ex futbolista a la actriz. Conmovida, Bellati compartió el mensaje en su Instagram y escribió: "Es para mí pero lo dejo acá para que sea de todxs".
Tiempo después, Riquelme cumplió lo prometido: la actriz estuvo presente en la victoria de Boca Juniors por 3 a 1 frente a Barracas Central, acompañada de una amiga en el estadio del Guapo, el lunes por la tarde.
"De visitante y de local me vas a encontrar", publicó ese mismo día en redes sociales, mostrando fotos desde la platea del estadio Claudio “Chiqui” Tapia mientras alentaba al club de sus amores.
En paralelo, comenzaron a circular versiones de un supuesto romance entre el presidente de Boca y la actriz. Sin embargo, ella misma salió a despejar dudas y aclaró cómo se dio la invitación.
"Amigos, no me invitó Román me invitó la gente de Barracas. Partidazo! Aguante Boca", escribió Marina Bellati en su cuenta de X, dejando en claro la situación.
Bellati, de 45 años, es una actriz argentina con trayectoria en cine y televisión. También se desempeña como locutora, egresada del ISER, y este año interpretó a Mecha Mechado en la serie Viudas Negras.