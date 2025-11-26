Jorge Rial encendió la polémica antes de los Martín Fierro de Cable: qué dijo sobre su posible saludo con Ventura

Tras la entrevista, Adrián Pallares confirmó: “Podemos confirmar que mañana va a estar en la fiesta de los Martín Fierro”. En ese momento, Marcela Tauro planteó la incógnita: “Si gana, ¿quién se lo va a entregar? ¿Ventura? Por ahí a (Marcelo) Polino le dicen que se lo dé”.

Además, Pallares recordó antecedentes que muestran cómo Ventura supo entregar premios incluso en medio de conflictos: “El otro día Ventura hizo un repaso: el Martín Fierro de Oro lo ganó Lanata cuando estaban peleados, con juicio; le dio también el premio a Beto Casella cuando estaban peleados”.

Qué dijeron Moria Casán y Luis Ventura sobre Jorge Rial

Luis Ventura y Jorge Rial compartieron durante años proyectos en televisión y medios, además de una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, esa relación se quebró de manera definitiva hace tiempo y nunca lograron recomponerla.

En una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), el actual presidente de APTRA fue consultado directamente sobre este vínculo roto y las tensiones que marcaron su carrera.

Al hablar de las críticas que recibió en distintos momentos, Ventura recordó: "Vos te acordas lo que nos pasó a nosotros con What Pass Carlos Paz, las campañas que nos comimos con Jorge Rial a la cabeza que no bancaba que me suba a un escenario con vos durante el verano, esa era la verdad. Eran todos datos negativos y no se difundían cosas buenas. Al principio era todo malo, estoy acostumbrado a eso".

La conductora quiso profundizar y le preguntó: “¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había nuestro compañero, ¿por qué pensas que tomó esa actitud?“.

“Celos”, respondió Ventura sin vueltas. Y agregó detalles: “Mirá, yo te cuento algo de la intimidad de un camarín de dos por dos donde nos cambiábamos, si no me equivoco era el 101".

El periodista continuó con una anécdota: "Cuando yo le digo que ahí va a ser temporada con vos, él vino y me dijo: ‘vení, yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’".

Ventura cerró esa parte con ironía: "Final de la historia: un año después él salía a escena disfrazado con vos de astronauta". Moria, al escucharlo, recordó enseguida: "Ah claro, lo llevé a La revista de Buenos Aires".

La diva también sumó su reflexión: “Sé de la guerra que te hicieron, después limamos las diferencias, qué se yo. Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa pero descarto a la gente que de pronto no hace bien. Vaselina, vaselina...".

Por último, Ventura explicó cómo siguió su carrera tras esa temporada: "Yo seguí viviendo hasta que los celos explotaron y alguien no los aguantó más. Después de esa temporada hicimos Alegría ortomolecular que vos dirigiste, yo hice teatro infantil con Panam y después me fui con Fort que gané 200 mil dólares en un verano y todo eso lo hizo explotar".