Jorge Rial encendió la polémica antes de los Martín Fierro de Cable: qué dijo sobre su posible saludo con Ventura

En la previa de los Martín Fierro de Cable, Jorge Rial anticipó cómo podría darse el reencuentro con Luis Ventura.

26 nov 2025, 16:14
Este martes, en Intrusos (América TV), Jorge Rial se refirió a los Martín Fierro de Cable que se entregarán este jueves. El conductor, que mantiene una histórica pelea con Luis Ventura, no esquivó el tema y dejó varias definiciones sobre la premiación y la expectativa que genera su posible reencuentro con su excompañero.

Pablo Layús le preguntó por el Martín Fierro Latino que recibió Intrusos: “¿Te sorprendió?”. Rial contestó: “No, me parece que finalmente y después de tanto tiempo empiezan a reconocer las cosas, y creo también que ya no le queda nadie más para darle premio, entonces es inevitable darle uno a Intrusos. Para mí había que dárselo hace mucho, se lo merece, son 25 años, no hay más programas como ese”.

El periodista también opinó sobre la división de categorías que hoy tiene la premiación: “A mí me gustaría que el Martín Fierro vuelva a ser lo que era antes, que era televisión abierta, cable, radio. Me parece que se desvirtúa con tantas cosas, a mí no me gusta tanto”.

Consultado sobre si asistirá a la ceremonia, Rial fue cauto: “No lo sé todavía, lo estoy definiendo, no lo sé, no lo sé de verdad”. Y agregó sobre la tensión que genera su presencia: “Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción de Ventura, y la verdad que a mí me parece lo menos importante, porque se creen que nos vamos a agarrar a piñas, no, nos vamos a saludar”.

Tras la entrevista, Adrián Pallares confirmó: “Podemos confirmar que mañana va a estar en la fiesta de los Martín Fierro”. En ese momento, Marcela Tauro planteó la incógnita: “Si gana, ¿quién se lo va a entregar? ¿Ventura? Por ahí a (Marcelo) Polino le dicen que se lo dé”.

Además, Pallares recordó antecedentes que muestran cómo Ventura supo entregar premios incluso en medio de conflictos: “El otro día Ventura hizo un repaso: el Martín Fierro de Oro lo ganó Lanata cuando estaban peleados, con juicio; le dio también el premio a Beto Casella cuando estaban peleados”.

Qué dijeron Moria Casán y Luis Ventura sobre Jorge Rial

Luis Ventura y Jorge Rial compartieron durante años proyectos en televisión y medios, además de una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, esa relación se quebró de manera definitiva hace tiempo y nunca lograron recomponerla.

En una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), el actual presidente de APTRA fue consultado directamente sobre este vínculo roto y las tensiones que marcaron su carrera.

Al hablar de las críticas que recibió en distintos momentos, Ventura recordó: "Vos te acordas lo que nos pasó a nosotros con What Pass Carlos Paz, las campañas que nos comimos con Jorge Rial a la cabeza que no bancaba que me suba a un escenario con vos durante el verano, esa era la verdad. Eran todos datos negativos y no se difundían cosas buenas. Al principio era todo malo, estoy acostumbrado a eso".

La conductora quiso profundizar y le preguntó: “¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había nuestro compañero, ¿por qué pensas que tomó esa actitud?“.

“Celos”, respondió Ventura sin vueltas. Y agregó detalles: “Mirá, yo te cuento algo de la intimidad de un camarín de dos por dos donde nos cambiábamos, si no me equivoco era el 101".

El periodista continuó con una anécdota: "Cuando yo le digo que ahí va a ser temporada con vos, él vino y me dijo: ‘vení, yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’".

Ventura cerró esa parte con ironía: "Final de la historia: un año después él salía a escena disfrazado con vos de astronauta". Moria, al escucharlo, recordó enseguida: "Ah claro, lo llevé a La revista de Buenos Aires".

La diva también sumó su reflexión: “Sé de la guerra que te hicieron, después limamos las diferencias, qué se yo. Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa pero descarto a la gente que de pronto no hace bien. Vaselina, vaselina...".

Por último, Ventura explicó cómo siguió su carrera tras esa temporada: "Yo seguí viviendo hasta que los celos explotaron y alguien no los aguantó más. Después de esa temporada hicimos Alegría ortomolecular que vos dirigiste, yo hice teatro infantil con Panam y después me fui con Fort que gané 200 mil dólares en un verano y todo eso lo hizo explotar".

