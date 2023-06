La mamá de Karina La Princesita lanzó una contundente acusación contra Gianinna Maradona

Mónica deslizó que la tristeza de Karina se vincula directamente a su presente sentimental. "Es feo llegar a su casa y no tener un compañero para hablar", sostuvo.

Embed

Al adentrarse en lo referido al pasado amoroso de su hija, la mujer habló de Sergio El Kun Agüero. "Lo amo. Conmigo fue un amor. Me invitó a su casa en Manchester. Es una persona simple. Lo de ellos no funcionó por los palos y porque habían muchos palos", aseguró.

La mamá de La Princesita responsabilizó a Gianinna por la ruptura de esa relación. "Inventaron cosas. Karina La pasó mal. Dijeron que había salido con Diego Maradona. Y eso lo filtró Gianinna a los periodista. Eso es lo que se dijo y yo lo creo", señaló.

En ese instante, Pampito la interrupción y ratificó esa versión. "Te lo confirmo. Eso fue así. Gianinna filtró eso", enfatizó. "Eran pavadas", sentenció Mónica, tajante.

karina princesita 1.jpg

La furia de Karina La Princesita luego de vivir un momento incómodo en un show: "¿A ver si alguno da la cara?"

Karina La Princesita vivió un momento de tensión arriba del escenario cuando estaba finalizando una actuación en un boliche de Quilmes. La estrella de la música hizo su descargo en pleno concierto.

La intérprete de "Con la misma moneda" se quejó con los dueños del lugar porque el sonido era pésimo y sus fans estaban un tanto disconformes.

"Tengo otro show y me tengo que ir rápido, pero la verdad es que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal", exclamó.

Embed

"A ver si se ponen las pilas y arreglan el sonido, viejo, porque acá estamos sonando mal. Se corta al frente, la gente que trabaja conmigo no puede prestarme atención porque se la están prestando a la gente de acá... ¿Quién da la cara? A ver si alguno da la cara", siguió.

Finalmente, Karina puso su mejor predisposición para culminar con su repertorio. "Ahí sí se escucha un poco más... viejo, vamos, estamos todos laburando, vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba, eh", cerró.