La más romántica de las fotos de Camila Homs junto a José Sosa: "Estoy de..."

Lo cierto es que hace unos días, en plena interacción con su casi millón de seguidores en Instagram, Cami abrió su cajita de preguntas, y no le tembló el pulso a la hora de responder, dejando atrás aquella imagen de desesperación y angustia frente a la nueva vida sentimental del papá de sus hijos junto a Tini Stoessel.

Así, ante la pregunta de un seguidor que le consultó directo "¿Tenés novio?", Homs no dudó en declarar cortito y al pie con un contundente "Si", con una romántica postal que, a juzgar por la imagen, tiene como fondo de pantalla de su teléfono celular, donde se los ve abrazados. ¡Enhorabuena!

cami homs - Tengo novio IG.jpg

"¿Chape tour o Triple T?": la curiosa reacción de Camila Homs

Además de hablar sobre el rol de las mujeres de los futbolistas tras su experiencia en su relación con Rodrigo de Paul, Camila Homs fue consultada con una picante pregunta de Fer Dente en el ciclo Noche al Dente, América Tv.

El conductor le consultó a la modelo si prefería a Lali Espósito o Tini Stoessel, actual novia de su ex. "Esta (pregunta) no la voy a hacer. ¡Son malos! No me gusta que me hagan hacer esto...", introducía Dente.

camila homs 1.jpg

Y luego se animó: "Bueno, la voy a hacer: ¿Chape tour (Lali) o Triple T (Tini)?". Al instante Camila Homs reaccionó con una pícara sonrisa y evitó entrar en una nueva polémica con la actual pareja de De Paul: "La que sigue, la que sigue", afirmó.

Camila, quien está en pareja con el futbolista José Sosa de Estudiantes de La Plata, además dejó en claro: "Me quedaron amigas del mundo del fútbol de Europa, no conocidas. Sigo yendo y visitándolas". Y sobre su futbolista de La Scaloneta favorito, dijo: "Messi".