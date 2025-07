La misteriosa acción que unió a Eugenia Tobal, Pampita y Wanda Nara en medio del escándalo de la China Suárez

Juariu descubrió que las tres famosas hicieron publicaciones en sus cuentas de Instagram con el mismo tema y se sorprendipo: “Ke es esto”, exclamó sorprendida al detectar esa curiosa coincidencia entre las tres.

Se trata de la canción de Claudia Valetina titulada Candy, hit que fue estrenado en el mes de mayo. La especialista subió a su cuenta las capturas con la misma musicalización que eligieron tanto Eugenia Tobal, Pampita y Wanda Nara para sus posteos.

Cabe recordar que las tres fueron protagonistas en diferentes momentos de sus vidas en escándalos con la China Suárez por sus parejas. En el caso de Tobal con el actor Nicolás Cabré (separados en el año 2012), Pampita con Benjamín Vicuña (quienes terminaron relación en 2015), y Wanda Nara con Mauro Icardi (cuya separación fue en 2021).

juariu y la coicidencia entre wanda pampita tobal y china suarez

El revelador audio de Benjamín Vicuña que expuso la China Suárez

Ángel de Brito contó desde su cuenta en Instagram nuevos y explosivos detalles del conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, lo que derivó en una rápida respuesta de la actriz con pruebas para defenderse.

"Se pudrió todo. Vicuña está destrozado después de los posteos de la China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su exsuegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta", comenzó el conductor del programa LAM (América Tv).

"Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa. Nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto. Hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños. En la comisaría le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana, hoy fue feriado", agregó Ángel de Brito.

Y remarcó sobre la situación de los hijos de los actores: "Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de estos locos".

Al ver esta información, la China Suárez no tardó en responder desde su cuenta en la red social y expuso un chat con un revelador audio de Benjamín Vicuña donde le avisaba que los chicos se quedarían con él en la noche y contradecía la versió que contó el conductor de LAM.

A lo que la novia de Mauro Icardi explicó por qué compartió públicamente ese audio privado del padre de sus hijos: "Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. De qué impedimento de contacto hablan", sentenció picante.