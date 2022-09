Lizy Tagliani cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser mamá: "Ya inicié los..."

Lizy Tagliani - estoy completando el papeleo para la adopción - captura LAM.jpg Lizy Tagliani frente a las cámaras de LAM reveló que ya inició los trámites de adopción para convertirse en madre.

Es así que anoche, abordada por los micrófonos de LAM (América TV) para consultarle por qué finalmente no viajará con Marley a Qatar para el Mundial, Lizy Tagliani se refirió a sus ganas de ser mamá y reveló que ya inició los trámites de adopción, por lo que el asunto de a poquito comienza a avanzar. Además aclaró que este sueño “Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal”.

Al mismo, tiempo confió que “Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, como empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’”.

En tanto, Lizy Tagliani explicó lo que significaría hace efectiva la adopción de un bebé. “Un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida y Sebastián fue el que me convenció. Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo”, concluyó emocionada.

Lizy Tagliani reveló que ya eligió los nombres para su futuro hijo: "Lo tengo decidido"

Hace unos días, Lizy Tagliani habló sobre la maternidad, luego de contar que sueña con tener un hijo junto a su pareja, Sebastián Nebot. Además de afirmar que ya está averiguando las diversas opciones con las que cuenta para cumplir su sueño, reveló que eligió los nombres para su futuro bebé.

En una nota con Intrusos (América TV), Lizy explicó: "Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas. Marley ha sido un buen consejero, pero estoy súper tranquila”.

"Yo no juego con nombres, yo ya lo tengo decidido, él no cuenta", comentó actriz, revelando que ya habló de este tema con su novio.

"Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó. La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, indicó Lizy.