Lizy Tagliani y su novio, Sebastián Nebot, estarían viviendo su primera crisis

Lizy Tagliani y Sebastían Nebot historias beso.jpg El noviazgo de Lizy Tagliani con Sebastián Nebot lleva varios meses. Hoy afrontarían su primera crisis de pareja.

Hasta ahí, todo de maravillas. Pero parece que la intensa actividad laboral de Lizy Tagliani habría hecho mella en su relación de pareja. Porque según la sección La Pavada del diario Crónica, Nebot ya le habría hecho varios reclamos a la humorista y conductora, quien pasa tantas horas fuera de casa por lo que casi no se estarían viendo. Claro que la protagonista de Los Bonobos, percatada de la situación, ya estaría reestructurando su agenda para priorizar su vida personal.

Cabe recordar que actualmente Tagliani, además de encabezar en calle Corrientes la exitosa comedia teatral junto a Campi, Osqui Guzmán y Peto Menahem, ya comenzó a grabar en Telefe el reality ¿Quién es la máscara? donde Natalia Oreiro será la conductora y ella oficiará de jurado investigadora junto a Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita.

Lizy Tagliani reveló que ya eligió los nombres para su futuro hijo: "Lo tengo decidido"

Hace un tiempo Lizy Tagliani habló sobre la maternidad luego de contar que sueña con tener un hijo junto a su pareja, Sebastián Nebot. Pero además de afirmar que ya está averiguando las diversas opciones con las que cuenta para cumplir su sueño, reveló que eligió los nombres para su futuro bebé.

En una nota con Intrusos (América TV), Lizy explicó: "Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas. Marley ha sido un buen consejero, pero estoy súper tranquila”.

Lizy Tagliani

"Yo no juego con nombres, yo ya lo tengo decidido, él no cuenta", comentó actriz, revelando que ya habló de este tema con su novio.

"Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó. La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, indicó Lizy.