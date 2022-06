La muerte que sacudió a todo el clan Tinelli

alcanza para darse cuenta de su amor por los perros. El mismo cariño que tiene su familia por las mascotas. Hoy en día, gracias a las redes sociales, el famoso permite que se lo conozca un poco más a través de los distintos posteos que cada uno decide hacer.

Pero, en Buenos aires donde volvió hace un tiempo, informó con una foto del perrito: “Ayer se me fue la mitad de mi corazón con Charly. Nunca sentí tanta tristeza, y tampoco sé cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo. No hay palabras. Por el momento, solo mucho dolor”.

Marcelo Tinelli también se hizo eco de la despedida del perrito: “Cuanto te vamos a extrañar, Negro hermoso y calentón. Tuviste a la mejor mamá del mundo. Te amo, Mica”.

“Volá alto, Negro hermoso. Bueno, divertido y calentón. Todavía te seguimos llorando. Siempre estarás con nosotros en nuestros corazones. Te amo tanto, Mica”, completó el conductor.

“Te amo, pa. Gracias por contenerme y estar conmigo siempre”, le respondió Mica. Su hermana Cande Tinelli también utilizó su cuenta para despedirse del Charly: “Lo más importante es saber que vivió la mejor vida. Con la mejor madre del mundo”.

“Gracias por haberle dado tanto amor y felicidad a mi hermana”, completó Cande. Mica compartió el posteo y agregó: “El amor más hermoso que tuve en mi vida, y me lo regalaste vos”.

El futbolista Licha López, decidió darle su adiós también: “Vuela alto, mi negro. Te amo, mucho”. Y Mica no dudó en agradecérselo: “Gracias, Licha, por darle siempre tanto amor a Charly. Sos un tipazo. Te adoro”. Y agregó un corazón rojo.

Tiziano Gravier y Juanita Tinelli, muy juntos en un evento: ¿hay romance?

El hijo de Valeria Mazza, Tiziano Gravier, y Juanita Tinelli, coincidieron en la gala por los 100 años de la revista Para Ti, que se realizó en el hotel Alvear Palace.

En el evento, el joven y la hija de Marcelo Tinelli se mostraron muy juntos. Algunos testigos observaron miradas cómplices y mucha simpatía entre ellos.

De hecho, aseguran que, en un momento de la noche, Tiziano se acercó a Juanita y le habló al oído.

Según trascendió, el hijo de Valeria Mazza y la joven habrían intercambiado sus números.