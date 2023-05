La nueva foto de Jorge Rial tras el alta médica y a punto de regresar a la Argentina: "Ahora sí...."

El lunes, desde su cuenta de Instagram, Jorge Rial compartió el primer posteo en sus redes luego de haber recibido el alta médica en la Clínica del Country.

"Ya dado de alta. Próximo paso la vuelta a casa", escribió el conductor de Argenzuela, C5N, en dicha publicación, donde se lo ve sonriente mirando a cámara y con una vía intravenosa en la mano.

Lo cierto es que este martes, Jorge volvió a la actividad en las redes y confirmó que está próximo a regresar a Buenos Aires después de los días internado en Colombia.

"Ahora si volviendo!!!", comentó el periodista de 61 años con una selfie donde se lo ve de muy buen humor y con anteojos y gorra después del gran susto que pasó.

El conmovedor mensaje de Jorge Rial tras sufrir un infarto: "Dios me dio otra oportunidad"

Jorge Rial compartió un extenso mensaje en Instagram mostrando la foto de la cama del sanatorio ya vacía a minutos de retirarse, tras el gran susto que pasó hace unos días tras el infarto que sufrió.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", indicó el conductor.

Y siguió profundo: "Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #renacido @clinica_delcountry".