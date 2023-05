Loly Antoniale hizo un inesperado posteo en medio de la internación de Jorge Rial: "Enviando..."

Y en medio de la internación de Jorge Rial en Colombia, quien sufrió un infarto en plenas vacaciones, su expareja Loly Antoniale hizo un posteo que llamó la atención.

Loly y Rial

La modelo, que no terminó su relación con Rial en los mejores términos, posteó desde Miami, una foto a orillas del mar junto a su perro, descalza y debajo de un cielo azul.

"Enviando amor", señaló junto al emoji de corazón rosa. "¿A Jorge?", le preguntaron sus seguidores de inmendiato. Si bien no recibieron respuesta, ellos siguieron especulando con que la Loly podría estar dedicándole un gesto buena onda a Rial. ¿Será así?

La drástica decisión de Jorge Rial sobre su regreso a Buenos Aires

El sábado, Jorge Rial tuvo un malestar en el pecho y debió ser trasladado de urgencia a una clínica privada en Bogotá, Colombia, donde estaba de vacaciones. En dicho centro de salud sufrió un infarto y le practicaron reanimación.

"Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana, hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida", expresó el comunicador en un posteo en sus redes.

En las últimas horas, al aire en C5N, el periodista Mauro Federico -que está reemplazando a Rial en la conducción de su programa- comentó que habló con su colega. "Él me dijo que está valorando cosas simples, como poder bañarse. Me dijo 'no sabés lo que disfruté la ducha", reveló.

El columnista precisó que el conductor tomó una firme determinación: regresar a Buenos Aires apenas tenga el aval de los médicos. Jorge Rial no quiere esperar y la idea sería viajar en un vuelo sanitario en los próximos días para continuar con su recuperación en la Argentina.

"Jorge, por suerte, se está recuperando muy bien", concluyó el periodista Mauro Federico, feliz por la enorme mejoría de su colega.