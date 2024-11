La nueva postura que tomó Mauro Icardi y que enerva a Wanda Nara: "Desesperada"

Al parecer, el delantero del Galatasaray optó por no responderle más a su ex vía WhatsApp y le clava el visto, algo que tiene muy enfadada a la mediática.

“Mauro le clava el visto permanentemente y esto a Wanda la tiene desesperada porque ella me decía que quiere, más allá de todo lo que pasó, tener una buena relación con Mauro”, reveló la panelista.

En ese sentido, la periodista contó que Wanda le escribe a su ex ya que “necesitan organizar la vida que tenían en común. Y Mauro le clava el visto, no le está contestando”.

“Yo supongo, y esto va por mí, es una especie de castigo. Pero ella está escribiéndole permanentemente a Mauro y no le contesta”, amplió Paula Varela sobre la reciente actitud que habría tomado Mauro Icardi para con Wanda Nara.

“Esto también puede ser para resguardarse. Él es un pibe que ha demostrado que frente a Wanda es muy débil. Y ella es la que tiene el dominio de la situación. Esto es lo que uno ve todo el tiempo en cada uno de los movimientos que ellos hacen, separaciones, vueltas y demás”, observó Mariana Brey sobre la acción del futbolista para con la ex.

El papá de L-Gante se refirió a una escandalosa separación con Wanda Nara: "A él lo va a dejar..."

A pesar de que muchos no creían que el romance de Wanda Nara con L-Gante fuera real, los hechos han demostrado que la mediática se jugó el todo por el todo al apostar por una nueva vida junto al referente de la cumbia 420.

Así las cosas, este miércoles Miguel Ángel Prosi, el papá de Elián Valenzuela, contó cómo ve a su hijo en esta etapa de su vida y cómo cree que la relación con la ex de Mauro Icardi puede afectarlo.

En diálogo con Desayuno Americano, América Tv, Prosi fue directo. Sobre qué le parece la influencia de Nara en la vida de su hijo, aseguró que "Wanda tiene un par de hojas más que un libro, no una hoja más que un libro. Conoce de los medios más que Elián", mencionó como lo positivo.

En tanto que sobre la parte negativa, Prosi confió que "al estar tan expuesto se van a saber más los errores". Fue allí cuando el papá de L-Gante dio su opinión sobre el romance de su hijo con la mediática y qué repercusión habría si se separan.

"Les voy a decir algo particular: Ojalá que esta pareja dure no un día, dure años, porque que estos chicos son impredecibles. ¿Se imaginan una separación escandalosa o una finalización del noviazgo entre Elián y Wanda? Es para alquilar balcones, yo me subo arriba del obelisco", disparó picante en una suerte de predicción quizás sobre el posible final del romance del momento.