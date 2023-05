La nueva vida de Camila, la hermana de Luciana Salazar, en Europa: de qué trabaja y dónde eligió instalarse

"Volvería a actuar porque me encanta, pero debería cuadrar mi agenda. No puedo dejar de atender a un paciente de un día para el otro. Tengo un compromiso. Y estoy en una isla. En casa no tengo ni televisión, ni siquiera sé si hay un canal en Ibiza", comentó Camila, en diálogo con dicho medio.

La hermana de Luciana reveló por qué eligió dedicarse a la psicología: "Entiendo la preocupación de mi papá, que no quería que me quedara solo con la actuación. La familia pesa mucho y seguí una carrera universitaria. Me tomé un año sabático porque venía de hacer giras con Patito Feo y tampoco sabía bien qué estudiar. Hasta que investigué los planes de estudio de las universidades y así llegué a la de Belgrano, a Psicología".

Camila destacó que está feliz con su nuevo presente y cómo viene desarrollando su profesión. "Tengo pacientes argentinos que viven en distintas partes del mundo. Está bueno porque me encontré con un nicho de gente que postergaba hacer terapia porque no se entendían: hablamos el mismo idioma, pero a veces no terminás de conectar, los modismos y la cultura, si bien son parecidos, tienen puntos que son muy diferentes", concluyó.

image.png

La propuesta hot de Camila Salazar al Dibu Martínez tras el triunfo de la Selección

Cuando la Selección Nacional pasó a las semifinales del Mundial Qatar 2022 tras el partidazo frente a Países Bajos, en las redes sociales, muchos famosos celebraron la hazaña del plantel liderado por Lionel Messi.

En ese momento, la actriz Camila Salazar sorprendió a sus seguidores con un singular posteo.

"¿Mi amor me dejas una noche con el #dibu si su mujer me lo permite? @mela1000", escribió la hermana de Luli Pop en su cuenta de Twitter, en referencia al Dibu Martínez, uno de los protagonistas del partido.