La nueva vida de Silvia Freire: perdió a su gran amor y ahora viaja por el mundo ayudando a personas que atraviesan un dolor

Hoy, a los 66 años, la reconocida escritora, motivadora y conferencista, encontró una fuerza interior que la impulsó a convertir su dolor en una poderosa herramienta para ayudar a otros. A través de las neurociencias, aprendió a cultivar emociones positivas, incluso en los momentos más oscuros. Esta revelación le dio vida al "Tour Resiliente", que, durante cuatro intensos meses, la llevó a recorrer provincias como San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, entre otras, compartiendo su experiencia y sabiduría sobre cómo enfrentar adversidades. "Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida y mi propósito es demostrar cómo se aplican todas las herramientas que he compartido durante tres décadas: ahora soy yo quien las utiliza y muestro cómo lo hago", añadió.

1b016140-c255-6337-993a-62b441d16cbf.jpg

Con treinta años de experiencia en radio y televisión y autora de cuarenta y cuatro libros, Silvia busca transitar su duelo de manera positiva, queriendo promover la liberación de sustancias que contrarrestan la depresión como la dopamina, la adrenalina, la serotonina y las endorfinas, para evitar sumirse en la desolación. Y todo ello con un impulso fundamental que la lleva hacia adelante: "Esto no lo inventé yo. Son las neurociencias”, sostiene.

La determinación y la vulnerabilidad de Silvia se evidencian en cada palabra que pronuncia, como lo muestra su conversación antes del coma inducido de su marido: “La última charla profunda que tuvimos, le dije: si me muero, me gustaría que me lleves en una urna a todos lados. Él se rió y me contestó: a mi no, porque conociéndote me vas a olvidar en un bar. Por eso decidí cambiar de idea: dejaría la urna en casa, pero me haría relicarios de diferentes colores con un poco de cenizas en cada uno. Eso le gustó. Ahora llevo los relicarios conmigo a todas partes. Además, me dijo algo importante: Nena, si no regreso, usa el dinero para ese viaje a Europa que siempre quisimos hacer. Así que acepté ese desafío.” En cada kilómetro recorrido, Silvia descubre nuevos paisajes, personas, emociones y aprendizajes.