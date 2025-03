La odiosa reacción de Wanda Nara ante la fiesta de cumpleaños que Mauro Icardi le organizó a la China Suárez

"Debe la cuota de diciembre de la obra social, no paga alimentos desde octubre del 2024, no ve a las nenas, no viene a los cumpleaños de las hijas ni tampoco les manda regalos pero gasta en esto", habrían sido las palabras de Wanda quien además habría definido la fiesta de cumpleaños de la actriz como 'una mersada tipo casamiento'.

Cabe recordar que mientras la Justicia intenta organizar un régimen de visitas justo para todas las partes, Wanda sigue sin cumplir con la medida judicial que la obligó a entregar a las nenas a su papá que, según denunció, no puede tener contacto con ellas desde principios de enero.

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, presentó la semana pasada toda la documentación necesaria para que un juez de menores intervenga con la fuerza pública y lleva a Francesca e Isabella a la casa de su padre. Mientras tanto, los adultos se siguen tirando con todo.

china suarez y mauro icardi 3.jpg

Qué actitud tomaron la China Suárez y Mauro Icardi tras descubrir que Wanda Nara los espía

En las últimas horas tomó una gran repercusión un grosero error que cometió Wanda Nara a la hora de compartir imágenes en las redes.

La mediática intentó reflejar un momento de tranquilidad con su familia y sus hijos en Tigre sin darse cuenta que se veía en la galería de su teléfono imágenes de ella de alto voltaje.

En este sentido, ante la repercusión que tuvo en redes y los medios el tema, se conoció qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi ante la aparición de esas fotos.

El detalle es que más allá de sus jugadas fotos, Wanda tenía en su galería de celular algunas fotos de Mauro con la China, lo que también llamó mucho la atención en las redes.

Desde su cuenta en Instagram, el futbolista del Galatasaray se mantuvo en silencio y ni opinó de las fotos que su ex subió por error y luego borró.

En tanto, Eugenia la China Suárez optó por demostrarle sus sentimientos a su novio con un romántico mensaje con una foto de él en la pileta y sonriendo: "Te amo Mauro Icardi, me haces muy feliz", indicó la actriz con el emoji de un corazón con fuego.

Y luego compartió una reflexión de la cuenta @escritounico que decía: "Cuando el amor es amor, da paz", reflejando el gran momento que pasa con Icardi.