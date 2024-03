La original torta con la que sorprendieron a Tini Stoessel en su cumpleaños: el video

Tini Stoessel torta transformer.jpg

Así las cosas, y si bien sería normal pensar lo complejo que podría resultar sorprender a la joven cantante pop a la hora de hacerle un regalo, fue la influencer venezolana Lele Pons -muy amiga de Tini- quien compartió en sus redes un video en el que se ve la sorpresa de Stoessel al ver la torta de cumpleaños que le obsequiaron para recibir su nuevo año astral.

Allí puede verse un originalísimo pastel con la cara de Tini en tiempos de Violetta, el personaje que la catapultó a la fama, pero que al acercarle un fósforo esta imagen se quema y aparece una foto actual de la estrella de la canción pop ¡Una verdadera torta transformer!

La dolorosa confesión de Tini Stoessel: "Terminé muchas noches..."

Hace unos días, Tini Stoessel llamó la atención de todos sus más de 21 millones de seguidores de Instagram al borrar su imagen de perfil y sus posteos de la cuenta.

Luego, ante el desconcierto que generó esa acción, la artista reapareció con un posteo donde se la ve con una tijera en la mano y agarrando su cabellera. "Me quedé callada", expresó misteriosa.

Lo cierto es que desde la red social X, donde también eliminó su foto de perfil, Tini Stoessel le contestó con una fuerte confesión a una seguidora de la red social que la cuestionó por esa acción virtual.

“Contame ¿Qué te pasó de grave en la vida reina? ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? ridícula”, lanzó la usuaria de la red social.

A lo que la cantante se hizo eco de este mensaje, que luego fue eliminada por dicha usuaria, y reflexionó de manera profunda: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones".

"Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", continuó a flor de piel. Y cerró muy emotiva: "No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces".