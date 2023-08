Luis Ventura abandonó una nota en vivo tras la irreverente actitud de Cinthia Fernández

Mientras el periodista hablaba, Cinthia Fernández no ocultaba su incomodidad al aire, con expresiones y gestos de rechazo. Luis notó eso y exclamó: “No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque si no corto. Les estoy haciendo un favor. Estoy cansado de que me descalifique esta piba”.

Sin muchas pulgas, la panelista retrucó: “Lo mismo me pasó todo el año pasado a mí. Qué casualidad”. "Estoy cansado de que esté hablando boludeces por todos lados. Les hago un favor y salgo al aire con ustedes", siguió el presidente de APTRA.

“Mirá, qué casualidad… Tanto tiempo al aire… Yo tengo el mismo derecho”, fue la respuesta de Cinthia. "Esperen, chicos”, agregó, Mariel Di Lenarda, que estaba al frente de la conducción del programa. “Entonces respetenme por lo menos. Si no, estoy con el juicio de Jorge Rial, me voy con el juicio y ‘chau pinela’”, insistió el invitado.

Como la panelista continuaba enfrentándolo, Ventura lanzó: “Sabés por qué… Después dicen que la maltratan, machirulo y me empieza a decir boludeces. Y no quiero porque es una piba a la que yo respeto, madre de familia, y no quiero entrar”.

Finalmente, el periodista optó por dar abandonar la nota. “Es una piba que vivió mintiendo. Les mando un beso”, manifestó y cortó el teléfono.

Luis Ventura y Jorge Rial, cara a cara: detalles del encuentro

Los periodistas Luis Ventura y Jorge Rial continúan con su escandaloso enfrentamiento y mañana tendrán un encuentro cara a cara para llevar a cabo una mediación por una gran suma de dinero.

Bajo este contexto, Luis compartió un posteo en su cuenta de Instagram esta tarde y sosteniendo el libro escrito por Jorge Rial expresó: “Con el doctor Francolino, el doctor Garcete nos juntamos a almorzar porque mañana voy a la mediación con el Gran Hermano".

"Y se nos suma el doctor Pascual Fariselo... juntos somos más!!", agregó y finalizó de forma filosa: "QUERÍAS CANDOMBE? VAS A TENER CARNAVAL".

Luis Ventura

Lo cierto es que en las horas previas, Primicias Ya habló con el abogado del periodista, Martín Francolino, y el mismo detalló: "Vamos a reconvenir por daños y perjuicios por una suma de 1M. USD, más las denuncias penales que va a tener por calumnias e injurias y otros delitos que estamos analizando en base a todo lo que paso Ventura de pruebas".

A su vez, si bien se trata de un momento tenso y es evidente que la relación de ambos no está en su mejor momento, el letrado opinó acerca de cómo está su cliente en estas horas previas y declaró: “¡Súper!”