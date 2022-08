La palabra de Guido Süller, luego de la denuncia "por abuso sexual"

Acompañado de su abogado, el doctor Gustavo D'elia, Guido aseguró que salió a dar su testimonio dado que no es su intención que piensen que quiere evadir a la prensa, o no responder preguntas.

"Yo doy la cara, me conocen hace muchos años y no tengo ningún pasado que me vincule a algo de eso", dijo haciendo referencia a la acusación de abuso. Además, el piloto retirado contó que a través de su letrado accedió al escrito, y según el "si lees la denuncia, es ridícula, no tiene sentido"

Federico Acosta, el ex novio de Guido Süller, asegura que cuando comenzó a salir con Guido tenía 17 años, y entre otras declaraciones, habría dicho: "Él me decía todo el tiempo que le iba a decir a mis padres que yo era alcohólico, que era un gato, que me vendía por fama. Esto ocurrió durante mucho tiempo..."

Guido Süller fue denunciado por abuso sexual

El mediático Guido Süller fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, por Federico Acosta, quien hasta hace poco se presentaba como su pareja.

Fue el periodista Pampa Mónaco quien publicó a través de sus redes sociales la información. “#Ahora denunciaron penalmente a Guido Süller por abuso sexual con acceso carnal. Federico Acosta, quien hasta hace poco se presentaba como pareja del mediático hizo la denuncia ésta mañana en Escobar”, escribió el panelista de Nosotros a la Mañana en su cuenta de Twitter.

El periodista publicó, además, una foto donde se ve al denunciante arribar junto a su abogado para realizar la acción judicial. “Así llegaba el denunciante junto a su abogado a la fiscalía de Escobar”, publicó Mónaco junto con una foto de Federico Acosta, y su abogado con el papel en la mano.

En julio, Acosta visitó el piso de Intrusos (América TV) y reveló que se anotó en el casting de Gran Hermano para poder ayudar a su familia. "Me gustaría entrar al reality para vivir la experiencia, pero más que nada por el premio. Quiero ayudar a mi familia. Quiero que tengan una casa mejor", había manifestado el joven de 22 años.

Durante aquella entrevista, quien fuera en aquel momento pareja del hermano de Silvia Süller, contó su dura historia: Más allá de que sus padres hoy tengan un hogar, cuando él era chico no tenían donde vivir. "Nosotros no teníamos donde quedarnos, andamos deambulando por todos lados. Estábamos en un terreno que habíamos agarrado. El vecino nos prendió fuego la casa y mi papá me salvó", relató.