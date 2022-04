Polémica por los excesivos precios de los platos del restaurante de Guido Süller

image.png

Para comer en la casa de Guido hay que pagar 6 mil pesos por persona. El menú es variado: hay uno veggie con bruschetta alla toscana, sorrentinos de ricota y nuez, y ensalada de frutas de postre. Y las otras opciones tienen pollo al horno con papas, canastitas caprese y sorrentinos de jamón y muzzarella.

“Quería contarte que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida, mi mundo. Quiero recibirte, cocinarte y que compartamos una noche inolvidable”, indicó el rubio en su convocatoria.

“La gente puede preguntarme lo que quiera. Van a poder recorrer la casa y además me estoy haciendo una playa privada, que todavía estoy en obra, y donde voy a poner más mesitas. Y van a estar los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y también le voy a entregar a los invitados como un pergamino donde van a poder dejar sus deseos”, dijo en una entrevista con El Nueve.

image.png

La foto inédita de Guido Süller y Ricardo Fort

Hace unas semanas se reactivó la cuenta de Twitter de Ricardo Fort para consultarle a la gente si querían una versión del clásico chocolate Marroc más grande.

Lo cierto es que el excéntrico chocolatero, que falleció en noviembre de 2013 a los 45 años, vuelve a ser noticia por la aparición de una foto inédita cuando salía con Guido Süller.

Guido y Ricardo fueron pareja allá por los años '80 cuando ambos eran muy jóvenes y en charla con el portal Teleshow, el hermano de Silvia habló de una particular imagen que se conoció donde se los ve a los dos vestidos de egipcios, en lo que sería una fiesta de disfraces.

“No tengo el original de esa foto. Alguien me la mandó, le escribí a esa persona, pero no me contestó más. O me bloqueó o me dejó de seguir, eso me pareció rarísimo. Tiene que ser una persona de mi edad más o menos, de la edad de Ricardo”, precisó Guido sobre la foto en charla con el citado medio.

“Yo me conozco mi cuerpo y el de Ricardo. Es auténtica y además la recuerdo perfectamente, porque era la segunda vez que nos disfrazábamos de egipcios. La primera vez nos disfrazamos con trajes diferentes, pero a él le molestó que yo mostraba demasiado, me arrancó el traje y nos peleamos, así que no pudimos ir. Y la segunda fiesta quedamos de acuerdo que íbamos a ir los dos iguales”, agregó.

“Me dio mucha emoción porque hay cosas en mi memoria que ya de a poquito se van borrando y de repente que aparezca esto, se me abrió un abanico. Me acuerdo jovencito, riéndonos, bailando, seduciendo a todo el mundo, alegres y llenos de esa libertad que había sido prohibida durante nuestra adolescencia. Fue muy emocionante verla, por eso traté de comunicarme con esta persona, que tenía cuenta privada y que no tenía foto. Pero debe ser alguien que estaba en la fiesta ese día”, destacó Guido Süller.

Y recordó el día qué se tomó esa imagen con Ricardo Fort y habló sobre cómo era su relación con él: “Esto sucedió hace más de 30 años, en el ‘88. Los millonarios gays argentinos hacían fiestas e invitaban a chicos lindos, y nosotros éramos los chicos lindos. Pero no éramos prostitutos, éramos terriblemente seductores y queríamos que todos mueran por nosotros, pero en realidad éramos pareja, entonces jamás nos íbamos con nadie”.