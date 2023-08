La palabra de Luis Ventura tras salir de su intervención quirúrgica

Con una imagen desde la habitación del centro médico, Ventura escribió: "Listo...a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, no volví de ningún lado. El Dr. Cabral me operó, monitoreó el Dr. Beherens en la Trinidad y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Mazzocco".

"Pasó El florista de los Famosos Roberto... me tiró pétalos de rosas y me dejó caramelos que no puedo comer... pero el amor es más fuerte", sumó.

Finalmente, agradeció a sus seres queridos por el apoyo y el cariño y de forma positiva concluyó: "Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño... siempre con mis hijos, mi hermano, mi familia y amigos... Los quiero y voy por más!!".

Luis Ventura después de la operación

Operan a Luis Ventura: su estremecedor mensaje

Fue hace apenas una semana atrás cuando el histórico periodista de América TV Luis Ventura se internó en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes para someterse a un estricto control clínico, tal como acostumbra a hacer anualmente. Allí su médico de cabecera le anunció que debería someterse a dos cirugías.

Lo cierto es que una de ellas es una operación de cadera, que programará con tiempo. Pero la otra, en su zona íntima, era más urgente. "Se llama fimosis, eso tengo. Me generaba ardor, estrías sangrantes, era antihigiénico. Es la circuncisión que utilizan los judíos cunado nacen los chicos, para que la gente entienda", había adelantado el presidente de APTRA en A la tarde, el programa de Karina Mazzozzo.

Es así que la segunda de ellas fue precisamente este mediodía, para así poder solucionar uno de los inconvenientes físicos que el periodista venía padeciendo. De esta manera, desde su cuenta de Instagram, este miércoles al mediodía Luis Ventura se mostró a través de una selfie en la que se lo puede ver ya con la bata hospitalaria minutos antes de ingresar a quirófano donde agradeció los buenos deseos de colegas y seguidores.

"En La Trinidad a punto del cuchillo... Gracias a todos por tanto cariño", escribió conciso el conductor de Secretos Verdaderos (América TV), generando en cuestión de minutos un infinidad de mensajes de aliento y buenos deseos mostrando a las claras lo querido que es entre sus pares así como también por sus más de 200 mil seguidores.