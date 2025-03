La palabra de Mariana Brey luego de que Jorge Rial pidiera que la saquen de la pantalla de C5N.

“Gente que en nuestro propio canal preguntó ‘¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la policía?’. Cuando hacés eso pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza y me da temor”, siguió.

Furioso, Rial deslizó que Brey debería dejar la pantalla de C5N. "Discúlpenme si esto trae quilombo, pero ya estoy grande, pasé por situaciones extremas y Mariana Brey estaba gritando si estábamos seguros que a Grillo lo baleó un policía. Dan vergüenza, hay que anotarlos, hay que saber quiénes son y hay que limpiar viejo, porque a nosotros no nos llevan a ningún lado y ellos vienen a decir estas barbaridades a nuestro canal”, completó.

Este viernes en Lape Club Social (América TV), Marina Calabró compartió al aire la respuesta de Mariana Brey a Jorge Rial.

"El puede pedir lo que quiera y decir lo que quiera. Tienen la libertad de hacerlo. Lo ha hecho siempre. Por eso yo trabajo tan cómoda en C5N. Por la libertad para expresarse", manifestó.

"Es un desafío permanente para mí argumentar mis opiniones. ¿En qué enriquece estar solo con gente que piensa como yo? En nada. Otros trabajan más cómodos en espacios donde todos piensan igual. Eso genera pereza intelectual", añadió.

Y finalizó: "Siempre opino como una ciudadana. Todos saben dónde vivo, de dónde provengo y cómo es miv ida. En ese caso, no voy a mis trabajos o a los programas a opinar sobre alguien dice de mí. Voy a dar mi opinión sobre lo que me preocupa. Para algunos puede ser valioso y, para otros, un desastre. Me equivoco y tengo aciertos, como cualquiera. Opino libremente incluso en un medio donde casi nadie coincide conmigo, pero lo puedo hacer y eso tiene mucho valor".

Nancy Pazos y Mariana Brey discutieron muy fuerte al aire en A la Barbarossa, Telefe, al dar sus diferentes posturas sobre la marcha de jubilados del miércoles en el Congreso que terminó con graves incidentes y la presencia de hinchas de varios clubes convocados.

"En el Gobierno de Cristina y Alberto fue el ajuste más grande para los jubilados, no hubo manifestación ni hinchas de club haciendo este reclamo genuino", remarcó Brey.

A lo que Pazos retrucó: "Había manifestaciones, no es cierto que fue el mayor ajuste. No reprimían mi amor, ese es el problemita que tenés, que hace muy poco estás leyendo de política".

Lo cierto es que este claro intercambio de posturas siguió luego ya que Nancy Pazos se refirió a su colega desde su programa en Radio 10 y fue muy dura.

"Hoy tuve que discutir con una pelot... porque no tengo a esta altura otra manera de graficarlo, yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia", lanzó sin filtros la periodista.

El video se replicó en la red social X y causó polémica ante los fuertes dichos de Pazos sobre Brey, en un cruce que ya viene desde hace tiempo en público.

Y quién también cuestionó a Mariana Brey por su postura tras la manifestación con serios incidentes fue Jorge Rial, también refiriéndose a su colega con duros términos.