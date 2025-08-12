Muerte de Mila Yankelevich: el documento clave que podría aportar un giro a la investigación

"Nadie habla de accidente y esto se pudo haber evitado", dijo el periodista especializado en policiales sobre las conclusiones que deja el documento con la investigación que se dio a conocer.

Por otro lado, explicó que la investigación está avanzando en varios frentes. "Identifican por primera vez a esta empresa, Waterfront Construction, que es la dueña de la barcaza que no transportaba basura como se decía en un primer momento sino productos o elementos para construir un muelle. Es una de las apuntadas pero no es la única. También el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, que es quien organizaba el campamento y donde pertenece la coordinadora de 19 años... La investigación va por las responsabilidades de las tres partes", aseguró.

Según el documento, se habla de que "todos los participantes fueron descuidados, imprudentes y negligentes durante los momentos previos al accidente". "Waterfront Construction fueron negligentes al operar la barcaza sin la debida precaución, sin personal suficiente para vigilar y sin intentar evitar la colisión", leyó.

Asimismo, se tocó el punto acerca de que el capitán tiene 12 años de experiencia pero no tiene licencia: "La letra chica dice que no la necesita la licencia, pero que si la tiene es mejor".

Embed

Qué reveló la investigación sobre la barcaza que chocó contra el velero en la muerte de Mila Yankelevich

Martín Candalaft reveló este lunes un dato que despertó indignación sobre la tragedia que terminó con la vida de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

A una semana del doloroso suceso, el periodista contó en su programa Bondi Live que el conductor del remolcador que empujaba la barcaza no contaba con la licencia correspondiente.

“El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”, comentó el comunicador. “Una de las cosas que se descubrió ahora es que, cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros) no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”, añadió el periodista.

La barcaza que colisionó contra el velero tenía una longitud de 60 pies, equivalentes a unos 18,2 metros, mientras que el velero medía 17 pies (5,2 metros). Este detalle representa un nuevo eje en la investigación y podría modificar su curso, ya que al superar el tamaño permitido, era necesaria una licencia para su conducción.

“A eso estaba expuesta Mila Yankelevich aquella mañana”, añadió. “La barcaza no estaba transportando basura, sino materiales de construcción y una grúa”, indicó. “La grúa estaba adelante y creen, los investigadores, que pudo ser aquello que no le permitió ver a quien conducía que se cruzaría con un velero”.

Candalaft agregó que surgieron testimonios de dos obreros que aseguraron no haber escuchado ninguna bocina ni alarma por parte de la barcaza. Además, otros testigos manifestaron que uno de los tripulantes advirtió al operador del remolcador sobre el velero cruzándose, pero aparentemente este no llegó a desacelerar ni a realizar ninguna maniobra.

“Aparecieron testigos, dos obreros que dijeron no haber escuchado ninguna bocina ni alarma por parte de la barcaza. Otros testigos afirmaron que uno de los tripulantes advirtió al operador del remolcador que se estaba cruzando un velero y, aparentemente, el operador no llegó a desacelerar o hacer algún tipo de maniobra”, cerró Candalaft.