La inesperada propuesta de Abel Pintos a una participante de Got Talent Argentina: "Te voy a producir un disco"

Luego de su impresionante interpretación, Emir Abdul inició las devoluciones y le dijo: “Me gusta el personaje que tenés. Podés ordeñar vacas, cantar, ser lo que tengas ganas de ser. Me encantó lo que hiciste de principio a fin”.

“Me parecés espectacular, me encanta lo que hacés. Me dio sed de vino tu presentación”, admitió La Joaqui. Acto seguido, Abel le preguntó: “¿Grabaste un disco, Máquina?". Silvina le respondió que no y el cantante le contestó: "Yo te voy a grabar un disco. Te amo, Máquina", afirmó el músico eufórico.

Embed

El periodista que se transformó en cantante lírico y la rompió en Got Talent Argentina

Hernán Quinteros se presentó este miércoles en Got Talent Argentina (Telefe) y deslumbró a todos en el estudio. El periodista, que perdió su trabajo durante la pandemia, decidió perseguir su sueño de ser cantante lírico.

El participante interpretó una canción de la banda sonora de la película Gladiador y demostró ser un gran tenor. Después de su interpretación, Flor Peña fue la primera en hacerle una devolución y expresó: “No hay manera de que no te dediques a cantar en esta vida. Viniste con un don y lo tenés que desarrollar”.

“Increíble. Muchas veces me pasan cosas cuando alguien se para ahí y no se mueve”, opinó Emir Abdul. La Joaqui, por su parte, le dijo a Hernán: “Flasheaba como que se me venían las estrellas encima. Yo soy de Mar del Plata como vos y es difícil salir. Me encantó lo que hiciste, gracias por compartirlo con nosotros”.

Abel Pintos también lo elogió: "Tu voz nos abraza, eleva y aprieta fuerte, pero si transmitís energía de autoridad, nos va a aplastar y nos va a abrazar más fuerte. Es un don de Dios y una bendición haberte escuchado”. Acto seguido, los cuatro integrantes del jurado votaron a favor de que el cantante lírico pase a la siguiente etapa.