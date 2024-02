La particular coincidencia de Eva Bargiela y Facundo Moyano que despertó rumores de reconciliación

Inmediatamente, Pochi de @gossipeame se mostró atenta a los detalles e hizo un posteo acerca de esta coincidencia entre los dos y agregó un dato clave que reavivó versiones de reconciliación.

“Eva y Facundo coincidieron en la cancha, no sé si se cruzaron. Lo que si sé es que se habrían dejado de seguir con su última conquista Natalia Cometto", escribió la influencer.

Eva Bargiela y Facundo Moyano

La sorpresiva confesión de Facundo Moyano sobre su presente sentimental tras la separación de Eva Bargiela

De visita en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en las mañanas de El Trece, este jueves Facundo Moyano no sólo habló de la situación sociopolítica del país, del presidente Javier Milei y la Ley Ómnibus, sino que también se refirió a situación sentimental actual tras separarse de Eva Bargiela.

Lo cierto es que allá por septiembre de 2023, el dirigente político sorprendió anunciando la ruptura con la modelo, por entonces concursando en el Bailando 2023 (América TV) en plena entrevista política en la señal TN, luego de casi dos años de matrimonio y casi siete años juntos, con algunos impasses por cierto.

Así las cosas, fue el propio Moyano quien le preguntó a Barbieri si hablarían de la farándula durante la charla por lo que inmediatamente la conductora le preguntó "¿Vos estás solo? ¿Estás de novio?".

"Estoy separado. Creo que desde el 6 de agosto del año pasado" se apuró a contestar el ex de Bargiela, quien ya en noviembre pasado fue visto acompañado por una otra modelo. "¿Y estás solito?" insistió Carmen, frente a lo cual Facundo Moyano bromeó deslizando sutilmente para hablar de su actual estado sentimental: "Tengo una amiga que me dice 'estás soltero, no solo'".

Y acto seguido, tras la observación de Barbieri al sugerir "claro, nunca estás solo", Moyano hizo saber que detrás de cámaras lo acompañaba una señorita. "Se refiere a... Ahí está mi amiga Cami, y se ríe", confesó pícaro casi como queriendo hacer saber su presente amoroso.