La particular y prometedora profesión que dejó Victorio D' Alessandro para dedicarse a la actuación: "La fantasía estuvo"

"Lo que me dio el fútbol, más allá de gente que hoy es amiga mía, es la idea del proceso, la rutina, la vocación artística tiene mucho de eso también y tiene mucho de la autogestión. También la preparación de uno, de decir: 'Si quiero alcanzar tal meta, tengo que atravesar todo el caminito'", agregó Victorio D' Alessandro.

El actor, que integra el elenco de la serie Ella sobre la vida de Cris Miró, explicó por qué no continuó como futbolista en la adolescencia: "No seguí. Hoy juego con mis amigos nada más. Me pasó algo y fue que yo tenía la posibilidad de que me ficharan para Vélez. Había estado probándome".

"Pero, la verdad, es que yo le había dicho a mi papá que quería seguir en mi colegio y él me dijo: 'Vos no podés hacer todo'. 'Tenés que venir a entrenar a la villa olímpica. Vos querés todo: ir al colegio, jugar al fútbol. Hay algo que vas a tener que sacrificar'", se sinceró Vico sobre esa decisión que tomó en su momento.

"Yo ahí le dije a mi viejo que quería seguir en el colegio con mis amigos. Y, la verdad, es que un poco la presión que yo me ponía creo que no me jugó tanto a favor. Sí me jugó más a favor en lo que fue lo actoral, en el juego que conocí haciendo teatro", finalizó el actor.

El rotundo cambio de hábito y pasión que encontró Juana Viale tras comenzar su romance con Yago Lange

Juana Viale comenzó hace unos meses su relación con Yago Lange, hijo del ex medallista olímpico Santiago Lange, y al compartir el día a día con él tomó el hábito del deporte como modo de vida.

Después de la aventura del cruce del Atlántico, donde compartió varias fotos en su cuenta de Instagram, la conductora mostró la actividad deportiva que la tiene muy entusiasmada.

Se sabe que Yago es de familia de deportistas y tiene la ascendencia directa de Santiago, su padre, quien es triple medallista olímpico en regata.

En este sentido, Juana compartió en sus historias de Instagram que comenzó a correr como actividad deportiva y también sirve para despejar la mente.

"Objetivo corre caminos... hoy primeros 12 KM. Se vienen grandes desafíos (más)", dijo feliz Juana en sus historias de la red social y también contó cuál es su nueva meta en el running: "Objetivo 33 KM", remarcó muy focalizada.

Así, la actriz y conductora está muy metida en lo que es su nueva pasión por el running y con un objetivo a corto plazo por alcanzar en subir la cantidad de kilómetros recorridos.

¡Está a full!