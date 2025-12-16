A24.com

Desde la cárcel, Morena Rial proyecta su futuro y ya se postuló a un exitoso programa de TV

La vida de Morena Rial no deja de sorprender, incluso mientras permanece detenida. En las últimas horas trascendió que se habría postulado para participar de un programa de televisión que comenzará en 2026.

16 dic 2025, 21:06
Morena Rial se las ingenia para transitar sus días en la cárcel y hasta se anima a proyectar qué hará una vez que recupere la libertad. Con un tono optimista, imagina febrero de 2026 como el momento en el que podría volver a estar afuera, impulsada por la expectativa de sumarse a un exitoso programa que comenzaría en esa fecha.

Fue Yanina Latorre quien reveló esta información en SQP (América TV), mientras daba a conocer los nombres que fueron tanteados para ser parte de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), una edición que promete ser arrolladora en su franja horaria.

Morena Rial mandó un casting para participar de Gran Hermano Generación Dorada. Un límite te pido. Está presa. Hace tres días estábamos con el Evatest para saber si estaba embarazada, pidió que le dieran la domiciliaria y no se la dieron. Un límite”, anunció Yanina, indignada sobre la situación.

Además, siguió detallando el tenso momento que vive la hija de Jorge Rial desde hace algunos días: “Cipolla le renunció. ¿Hay algún abogado que le dijo que va a quedar libre? En febrero arranca Gran Hermano. ¿O piensa participar desde la cárcel por Zoom?”.

Siguiendo su relato, se animó a fantasear, picante, sobre cómo habría sido el casting: “¿Cómo se habrá vendido? ‘Hola, estoy presa, imputada. A mi papá le estoy cagando la vida…’”.

Cómo reaccionó Morena Rial al no embarazo

Las versiones sobre un posible embarazo de Morena Rial finalmente quedaron descartadas. Tras varios días de especulaciones, se confirmó que la influencer no está esperando a su tercer hijo y que el resultado de los estudios fue negativo, despejando así cualquier duda sobre su situación actual.

La confirmación llegó luego de que, el jueves 11 de diciembre, Morena se sometiera a distintos tests de embarazo con el objetivo de aclarar el escenario y definir los próximos pasos, tanto en lo relacionado con su salud como en la estrategia de su defensa legal, que continúa insistiendo con el pedido de prisión domiciliaria.

Quien brindó detalles sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento fue Martín Leiro, abogado de la hija de Jorge Rial, al presentarse en DDM (América TV). Allí relató cómo se desarrolló el momento en el que se realizó el test dentro del penal: "La llevaron a sanidad, volvió y el servicio se quedó con el test. Después, Morena me dijo que le había dado negativo".

Por su parte, Guido Záffora aportó información adicional sobre el contexto que rodeó la situación y el malestar que se generó puertas adentro del penal de Magdalena. Según explicó, la exposición mediática del tema no cayó nada bien en las autoridades. "Estaba mirando la televisión y sentía que era todo un reality show, con respecto al embarazo de Morena, y que no se tomaban las cosas con la seriedad que tenían que tomarse", dijo.

"Se enojó mucho y, en un momento, retuvo el resultado del test un tiempo porque no quería que se confirme en televisión", señaló el panelisa acerca que esa incomodidad influyó directamente en los tiempos de la confirmación oficial del resultado.

