La picante chicana de Mariana Brey a Diego Brancatelli tras los resultados de las PASO 2023

Lo cierto es que el periodista, simpatizante del kirchnerismo, comenzó el programa disfónico y aclaró que su voz no estaba en las mejores condiciones. "¿Qué tal, cómo les va? Estoy con la voz media...", deslizó.

Fue en ese momento, que Brey estuvo atenta al pie perfecto para su picante comentario. "¿Gritaste mucho anoche? ¿Festejaste?", le preguntó entre risas a su compañero.

"Sí, los goles. Estuve viendo fútbol iraní, no saben que lindos partidos, golazos", respondió el mismo de forma irónica.

El fuerte descargo de Diego Brancatelli tras las críticas por su viaje a Europa

Diego Brancatelli viajó de vacaciones junto a su mujer, Cecilia Insinga, y sus hijos, a Europa. En sus redes, el periodista compartió algunas postales del viejo continente y recibió duros cuestionamientos.

Tras las críticas, el panelista de Argenzuela decidió volcarse a Instagram y publicar un descargo. "Así de rápido pasa la vida. Es un puñado de lindos momentos que casi sin darnos cuenta se te escurren entre las manos. En estos últimos días se han dicho miles y miles de barbaridades. Desubicadas, llenas de odio. Desconociendo prácticamente todo de mi. O de nosotros. Dejamos que hablen. Que se rían. Que nos agredan. Porque es fácil. Y eso seguramente los hace felices", comenzó diciendo.

"A mi me hace feliz vivir de lo que trabajo. Tener una familia hermosa, sana, que predica el amor y el sacrificio todos los días. Nadie me regaló nada. No nadie me regala nada. Cómo está en mi perfil: TRABAJO PARA VIAJAR POR EL MUNDO”, siguió.

Por último, Brancatelli remarcó que todo es producto del sacrificio por su trabajo. “Con el dinero que gano hago lo que se me canta. No le pido nada a nadie. Mucho menos permiso. Al que le guste bien y al que no, que se compre una vida. Me han aconsejado (lo entiendo y acepto) no contestes. Deja que hablen. Y no debería hacerlo. Pero me da tranquilidad cerrarle el culo a los infelices que hablan gratis. Algunos tienen micrófono”, finalizó.