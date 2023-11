Marixa Balli estalló de furia contra Lourdes Sánchez por la salsa de a tres: "Un poquito de respeto"

"Que quede claro, antes que continúes, que yo le contesté porque ella consigue mi teléfono particular, le contesto, le digo sí, no tengo ningún problema", aclaró Marixa. "Bueno, no sé por qué dijo decidió cambiar", lanzó Ángel.

Ahí, Yanina Latorre arrojó: "Dijo que vos no querías ir al piso". La morocha enojada disparó: "No mientas, Lourdes. Te lo pido por favor, porque estoy atragantada con lo que hiciste. Un poquito de respeto". Y agregó: "Principalmente antes que artista, panelista, soy una persona educada y muy respetuosa con el otro".

Sabrina Rojas revivió un fuerte cruce que tuvo con Lourdes Sánchez por Luciano Castro: "Una provocadora"

Después de que Flor Vigna y Lourdes Sánchez tuvieran un encontronazo en los pasillos del Bailando 2023 (América TV), Sabrina Rojas, en El debate del Bailando, recordó una fuerte pelea que tuvo con la correntina cuando todavía estaba en pareja con Luciano Castro.

"El otro día le dije a Luciano que Lourdes Sánchez había dicho que era su permitido y me dijo 'ah, desde antes de la pandemia'... como que venía insistente la cosa. Me dijo que lo venía tiroteando. También me contó varios affaires que tuvo, estuvo con mucha gente", le había dicho Vigna -actual novia de Castro- a Marcelo Tinelli en la pista del certamen de baile.

Ahora, en el ciclo conducido por Denise Dumas, Sánchez opinó: “Le dolió lo de Luciano que la verdad yo lo dije hace muchos años. Hay archivos porque lo dije en LAM”.

“Él estaba con Sabri ¡Creo que te había pedido disculpas!”, lanzó la bailarina. Ahí, Rojas, que es panelista del programa, le respondió: "Una provocadora”.

“¡Pero nos cruzabamos en LAM en algún momento y le dije lo que pensaba!”, agregó Sabrina. “No sé por qué Ángel (de Brito) nos empezó a preguntar a cada angelita cuál era nuestro permitido y yo dije: ‘Luciano Castro’ porque es super churro y todo eso. Y yo estaba con Sabrina, y ella se había enojado”, contó Sánchez.

"Justo el Chato (Prada) lo había llamado ese verano para trabajar a Luciano. Hoy que estoy afuera digo: ‘Qué pavada’. Pero cuando estás ahí lo interpretás distinto y yo decía: ‘Imaginate que Luciano dice que sí, todos pasando Navidad juntos y que ella le tuviera ganas a Luciano, era raro. Era como ‘contáselo a tus amigas, no lo digas en cámara’. Quedó todo ahí, pero era provocador”, detalló Rojas.

Acto seguido, Sabrina reflexionó: “Yo intento ser muy cuidadosa con los maridos o los novios de. A mí me parece que son charlas para tener entre amigas pero es verdad que Luciano trabaja de galán. Tampoco es un error ni vamos a sacrificarla”.