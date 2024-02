La picante reacción de La Tora tras la vuelta de Romina Uhrig a Gran Hermano: "Ya te conozco a vos"

Tras presentarse con los jugadores, Romina comenzó a recordar sus días en la casa e hizo mención a una situación que fue muy viral en la edición anterior.

romina uhrig volvio a Gran Hermano

"Había queso rallado y yo lo dejaba para hacer los chipacitos. Un día me acuerdo lo agarró Nacho y yo me puse mal porque no iba a tener queso para chipa y quedaba yo como mala", comentó la ex diputada.

En ese momento, La Tora no pudo contenerse y decidió hacer un picante comentario: “No mami esos chipa no llevaban queso y vos no los dejabas poner a los fideos". "Espero que los votos no sean para Agustín y para Nacho porque ya te conozco a vos", agregó luego.

Además, en las redes surgieron una gran cantidad de comentarios que señalaban la cara de incomodidad de Lucila con la presencia de Romi en la casa. Y como si eso no fuera poco, incluso llegaron a relacionarlo con el supuesto romance que habría tenido con Nacho Castañares.

La dura sentencia de Romina Uhrig sobre cuán sucia encontró la casa de Gran Hermano

Si hay una gran diferencia entre la edición anterior y la actual de Gran Hermano (Telefe), claramente es la falta limpieza de la casa, algo de lo que en todo momento se ocupó Romina Uhrig, quien estuvo los cinco meses encerrada y llegó casi hasta el final, quedando en el cuarto puesto de la competencia.

Lo cierto es que la suciedad comenzó a ser un tema excluyente luego de que Zoe Bogach casi se descompone al tener que limpiar el baño. Así, Marcela Tauro reveló desde Intrusos (América TV): "Dicen que la casa está re sucia, que hay un olor...", motivo por el cual la producción del reality llamó a Uhrig para que entre a la casa y le enseñe a los chicos a limpiar.

Teniendo presente que en la edición anterior Romina fue apodada como "la mamá" de la casa y fue quien se hizo cargo de organizar las tareas domésticas, anoche la ex hermanita regresó a la casa por 48 horas y lo primero que hizo fue examinar disimuladamente cada ambiente, baño incluido.

Romina Uhrig en GH 2023 - captura.jpg

Así, tras unos minutos, ya en comunicación con Santiago del Moro éste le consultó: "Romi, con una mano en el corazón, ¿cómo encontraste la casa?", a lo que Uhrig respondió directa: "La verdad que es un quilombo. Creo que nos vamos a quedar hasta las cinco de la mañana ordenando".

Al tiempo que para descontracturar un poco la situación, Romina propuso ante la atenta mirada de los participantes: "Mientras hacemos eso, podemos tomar mate y charlar".

Por último, antes de finalizar la comunicación, el conductor les recordó a los hermanitos que "Algo que sí pasó cuando ella le ponía orden a la cocina fue que ellos muy pocas veces se quedaron sin comida. Los participantes de la temporada anterior organizaban bien el tema comida. Esta temporada ha sido todo un tema el morfi con los chicos. Aprovéchenla para todo eso".