La picante reacción de Roberto Moldavsky al ataque de Romina Manguel por Gerardo Rozín

Así las cosas, consultado por Socios del espectáculo (El Trece),en las últimas horas Roberto Moldavsky fue tajante sobre el incipiente escándalo. "De eso no quiero hablar. Vi todo lo que dijo pero yo no entro en esa. No me interesa hablar del tema, ella puede decir lo que quiera porque es un país libre", disparó contundente el humorista.

Y sin intención alguna de confrontar, Moldavsky se limitó a dejar clara su postura. "Fui muy amigo de Gerardo Rozín, quizás no de toda la vida como ella pero sí de los últimos años y estoy tranquilo con eso. Estoy muy triste porque se fue. Lo demás, no me interesa. Boludeces no, menos con alguien que no está", argumentó.

En tanto, sobre el accionar de Carmela Bárbaro al, de alguna manera, apoyar los dichos de Manguel, el cronista le consultó a Roberto si la llamaría para tomar un café para aclarar las cosas. Pero Moldavsky fue terminante: "No, no tengo nada que hablar con ella. Es al pedo".

Roberto Moldavsky quebró en llanto al recordar a su mamá: "Mi vieja era incondicional"

Hace exactamente un año atrás, el humorista Roberto Moldavsky pasaba por el ciclo Noche al Dente (América TV) y recordaba a su madre luego de escuchar la canción Zamba para olvidarte, de Mercedes Sosa.

"Esto me lleva a todo, a Sara, mi vieja. Mi vieja nos taladraba con Mercedes Sosa. Mi vieja era la persona que siempre me recibía con una sonrisa, no importaba la situación en la que ella estaba. Me hace mucha falta. Soy un tipo grande, mi vieja se murió de grande: se acostó a dormir y no se despertó", dijo con la voz entrecortada al borde de las lágrimas.

El humorista le contó al conductor Fer Dente que su madre le enseñó a amar a Mercedes Sosa. "Cuando Mercedes Sosa vino a cantar a Israel, yo vivía ahí, y bien a lo argentino me inventé una credencial de periodista y entré al camarín de Mercedes Sosa. Ella ya estaba en el exilio. Me contó algo hermoso. Ella estaba viviendo en Alemania, no le gustaba Alemania, muy frío. Cuando vino a Israel estábamos todos los argentinos y cantábamos las canciones, y dijo 'me quiero quedar acá' y el hijo le dijo 'mamá, estás loca, qué vamos a hacer acá'", detalló. "Aprendí el amor de la negra a través de mi vieja", agregó.

"No se puede reemplazar. Mi psicóloga se enoja cuando digo que alguien es incondicional. No hay que ser incondicional, me dice. Mi vieja era incondicional. Y cuando yo dejé el negocio, imaginate para una madre judía, para dedicarme a hacer artista me miraba con cara de 'por qué me hacés esto'. Cuando yo volvía del negocio me llamaba todos los días y me decía: '¿se vendió hoy?'. Cuando pasé a ser humorista me llamaba todos los días y me decía: '¿se rió la gente?'. Había días que no tenía show. Un día la llevé por la calle, por Juan B. Justo, para que vea un poster mío gigante y le digo: 'mirá, mamá' y me dijo: 'muy parecido a vos'", relató el comediante y en el estudio todos se rieron.

Moldavsky también recordó la noche en que murió su madre. Había ido la familia a cenar a la casa de ella y contó que su mamá le había dicho "que estaba soñando recurrentemente que mi papá la venía a buscar". "Y yo le había dicho 'decile a papi que aguante un poco más, que te necesitamos acá'", dijo.

"La necesito a pesar de que soy un boludo de 60 años, me da la sensación de que fue la persona que me más me amó en la vida", expresó entre lágrimas.