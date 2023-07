La picante respuesta de La Tora a Lucca Bardelli tras su descargo por la foto besando a un hombre

TW de Tronk - Lucca Badelli a los besos con un hombre .jpg

"La subí treinta segundos, mi amigo me dijo que no la subiera. Alguien le hizo una captura, se viralizó, mala leche. Ya está, me chupa un huevo a mí que se viralice. A mi amigo también. Pero no da que salgas a bardearme en público. Además, justo vos que siempre hablás del 'hate', de los que hablan sin saber", lanzó visiblemente molesto Lucca Bardelli hablándole directamente a Lucila.

Tras este descargo de la ex pareja de su actual compañera de streaming, La Tora Lucila Villar salió con los tapones de punta desde su cuenta de Twitter. Lo cierto es que se limitó a compartir dos fotos que fueron más que elocuentes. Una de unas hojas de cartón y otra de una cámara fotográfica, que connota un claro mensaje: cartonea cámara.

Tw Lucila Villar respuesta a Lucca Bardelli.jpg

Lucca Bardelli aclaró por qué subió una foto besándose con un hombre

Tras el revuelo virtual generado al viralizarse el posteo de Lucca Bardelli besándose con otro hombre, y los consiguientes comentarios de su ex Julieta Poggio, este miércoles el también influencer hizo su descargo desde sus Instagram Stories y apuntó filoso contra su ex y La Tora, que hablaron del asunto desde su programa de streaming.

"Estoy muy sorprendido con un clip que acabo de ver que sacaron con tanta libertad hablando de mí, también lo voy a hacer yo", comenzó anunciando Lucca. Así, le habló a Lucila La Tora Villar explicándole que no hizo la foto con su amigo para que ni ella ni nadie hable de él.

Embed

Así como le recriminó que lo bardee justo ella: "Por eso que salgas a bardearme en público, vos que siempre hablás de hate... Que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. O sea, tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano y tampoco me postulé así que tampoco tendría por qué haber quedado".

Fue allí entonces que explicó: "Literalmente lo hice jodiendo a un amigo. Porque la subí 30 segundos. Mi amigo me dijo no la subas y la subí jodiendo etiquetándolo porque estábamos hablando, para que la vea. Bueno, alguien le hizo screen, se viralizó, mala leche, ya está... me chupa un huevo a mí que se viralice esa foto y a mi amigo también".