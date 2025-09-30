Se supo que una importante figura está muy cerca de firmar con El Trece: "Las negociaciones están avanzadas"

Según pudo saberse la idea del director de programación de la señal, Adrián Suar, sería que Moria Casán se ponga al frente de un formato diario, donde habría lugar para las entrevistas, la información de actualidad con su consiguiente análisis, y por supuesto con su inconfundible timing televisivo y su filosa ironía.

De concretarse, éste sería el regreso de Moria Casán a la pantalla chica luego de su paso por El Nueve en 2022 con su ciclo de entrevistas Moria es Moria.

Anteriormente Ana María Casanova, tal su verdadero nombre, estuvo al frente de Incorrectas en la pantalla de América TV, así como también condujo durante algunos meses de 2018 el icónico Intrusos, también en el canal del cubo, en reemplazo de Jorge Rial quien por entonces se había tomado una prolongada licencia.

Moria Casán

Quiénes son las actrices que protagonizarán la biopic de Moria Casán

A sus 79 años, cumplidos el pasado 16 de agosto, Moria Casán sigue siendo una de las figuras más activas y reconocibles del espectáculo argentino. Tal como ocurrió con otras personalidades del país, como Diego Maradona o Carlos Menem, La One tendrá próximamente su propia serie biográfica, que se perfila como uno de los estrenos nacionales más esperados en Netflix.

La producción recorrerá la vida de Ana María Casanova, nombre real de la actriz y conductora, desde sus primeros pasos en el mundo artístico hasta consolidarse como una figura icónica del entretenimiento, referente indiscutible para varias generaciones.

Aunque en los últimos meses se había comentado que Cecilia Roth interpretaría a Moria en la tercera etapa de la serie, dedicada a su presente y madurez artística, recientemente se confirmaron los nombres de las actrices que la representarán en sus comienzos y en la etapa de máximo éxito, tanto en televisión como en teatro.

Sofía Gala Caastiglione, Grisel Siciliani y Cecilia Roth

Según informó el periodista Santiago Sposato, será Sofía Castiglione, hija de Casán, quien dé vida a su madre durante los primeros años de carrera, cuando comenzaba como vedette y daba sus primeros pasos en el ambiente artístico. Por su parte, la segunda etapa de la vida de Moria, caracterizada por sus mayores logros en televisión y teatro, estará interpretada por Griselda Siciliani, también confirmada por Sposato.

Netflix ha señalado que la serie ya se encuentra en etapa de preproducción y que mostrará no solo la trayectoria profesional de Casán, sino también aspectos de su vida personal. Desde sus inicios en el teatro de revistas, su participación en cine, su rol como jurado y conductora en televisión, hasta sus romances y escándalos, la producción buscará retratar la vida completa de la diva, quien continúa siendo protagonista indiscutida del espectáculo nacional.

El rodaje está previsto para comenzar en los próximos meses, con un estreno estimado para 2026. Con un elenco de primer nivel y un guion que promete repasar los momentos más emblemáticos de su carrera, la serie sobre Moria Casán aspira a convertirse en un éxito rotundo y a capturar la esencia de una de las figuras más queridas y polémicas del showbusiness argentino.