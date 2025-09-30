A24.com

PREOCUPADO

Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena y cuestionó su elección de vida: "Me duele..."

Jorge Rial se refirió en su programa de streaming al revocamiento de la excarcelación a Morena Rial luego de no cumplir con los pautas establecidas por la Justicia.

30 sept 2025, 09:55
Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena Rial luego de que la Justicia revocó el lunes su excarcelación por no cumplir con los pautas establecidas para seguir bajo esa condición en la causa donde está imputada por robo agravado a una vivienda en Villa Adelina en el mes de enero.

Jorge Rial habló el lunes en su programa de streaming Cónclave (Carnaval Stream) tras la nueva detención de su hija ante sus constantes incumplimientos legales y se mostró muy crítico con la elección de vida tomada por la joven.

"Quiero sacarle tensión a mis compañeros, que están todos angustiados. Les quiero decir tranqui, relax, estoy en el lugar que tengo que estar porque soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios, soy lo que ven y saben absolutamente todo en mi vida", comenzó el conductor ante la atenta mirada de sus colegas.

Y luego se refirió a la complicada situación que atraviesa su hija: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las normas y las reglas te llames como te llames”.

“Mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto, que era almacenero y mozo. Lo único que me dejó era pelito en la afeitadora, no me dejó nada más que eso. Lo que hice fue rompiéndome el cu..”, explicó el periodista.

El dolor de Jorge Rial por la detención de Morena Rial

Jorge Rial reconoció que esta situación es dolorosa pero que su hija Morena Rial eligió ese camino incorrecto de vida teniendo todas las posibilidades de no hacerlo: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida, teniendo otras alternativas muchísimas mejores. Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, se lamentó.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos, y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada, hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer de todas las maneras que se imaginen", profundizó el conductor.

En ese sentido, el comunicador explicó que su hija es una más y que la Justicia debe hacer cumplir la ley: “Mi hija es una ciudadana más, no tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal".

"En este momento está detenida, hablé con ella y está llorando. Me parece que es una consecuencia de sus actos, tenía que cumplir con las reglas básicas que tiene que cumplir cualquiera ante una detención domiciliaria. Lo único que me importa es que mi nieto Amadeo que está bien, está hermoso y en peso. Rocio (su otra hija) está haciendo un laburo enorme, me sorprendió con ese instinto maternal”, finalizó Jorge Rial.

jorge rial 2

     

 

