Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena y cuestionó su elección de vida: "Me duele..."

“Mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto, que era almacenero y mozo. Lo único que me dejó era pelito en la afeitadora, no me dejó nada más que eso. Lo que hice fue rompiéndome el cu..”, explicó el periodista.

El dolor de Jorge Rial por la detención de Morena Rial

Jorge Rial reconoció que esta situación es dolorosa pero que su hija Morena Rial eligió ese camino incorrecto de vida teniendo todas las posibilidades de no hacerlo: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida, teniendo otras alternativas muchísimas mejores. Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, se lamentó.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos, y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada, hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer de todas las maneras que se imaginen", profundizó el conductor.

En ese sentido, el comunicador explicó que su hija es una más y que la Justicia debe hacer cumplir la ley: “Mi hija es una ciudadana más, no tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal".

"En este momento está detenida, hablé con ella y está llorando. Me parece que es una consecuencia de sus actos, tenía que cumplir con las reglas básicas que tiene que cumplir cualquiera ante una detención domiciliaria. Lo único que me importa es que mi nieto Amadeo que está bien, está hermoso y en peso. Rocio (su otra hija) está haciendo un laburo enorme, me sorprendió con ese instinto maternal”, finalizó Jorge Rial.