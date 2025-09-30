A24.com

Qué famoso le arruinó el momento más importante a Pampita en los Martín Fierro 2025

La modelo Carolina Pampita Ardohain asistió a la gran fiesta de Aptra lookeada como una verdadera reina pero en la alfombra roja un vivió un momento inesperado a causa de otra celebrity. Aquí, el video.

30 sept 2025, 08:00
Anoche se llevó a cabo una nueva entrega de los premios Martín Fierro, la gran fiesta de la industria que en esta oportunidad distinguió a lo mejor de la televisión abierta de la temporada 2024. Y entre las tantísimas celebridades que asistieron, Carolina Pampita Ardohain fue una de las figuras que brillaron con su look.

Vestida con un modelo exclusivo de Carolina Herrera, la famosísima diseñadora que ahora representa desde que la firma dio de baja a la China Suárez, la modelo dijo presente en el Hotel Hilton junto a Bautista, el mayor de sus hijos, y por supuesto fueron entrevistados a la entrada en la ya tradicional alfombra roja, la transmisión previa a la entrega de los premios que un año más emitió Telefe.

Así, ni bien llegó Pampita se acercó amablemente a charlar con Momi Giardina y Santi Talledo en medio de la transmisión en vivo, y lo que me menos se iba a imaginar era que le iban a pisar el vestido.

¿Quién fue? El popular y carismático conductor Sebastián Wainraich, quien siempre se caracterizó por cierta torpeza confesa, involuntariamente le pisó el vestido amarillo y negro mientras Pampita mostraba y describía su outfit pensado exclusivamente para la ocasión.

Lo cierto es que Wainraich intentó pasar por fuera de la nota para ingresar al salón rápidamente y fue Talledo quien se percató del momento en el que se enreda con el vestido de Ardohain y en medio de la nota lo hizo notar. "Uy, no se cayó ¿Qué hacés?", preguntó instintivamente el influencer.

Fue allí que Sebastián Wainrach se disculpó apelando a su habitual sinceridad: "Ay, Pampita, le llevé el vestido por delante… Era muy difícil (pasar)", al tiempo que admitió que también se había llevado puesto el vestido de Momi.

Claro que una vez superado el percance en pleno vivo, Pampita contó que su modelo de la diseñadora venezolana estaba recién llegado de Nueva York como si nada hubiera sucedido con su habitual e inmensa sonrisa.

Cuál fue el insólito error de Susana Giménez en los Premios Martín Fierro 2025

Susana Giménez volvió a brillar en la escena televisiva al consagrarse como la gran ganadora en la categoría Mejor Conductora de la Televisión Argentina, en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Televisión abierta que distinguieron a lo más destacado de la producción 2024, competencia que reunió a varias figuras destacadas. En la terna se encontraban también Pamela David, Wanda Nara, Vero Lozano, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco y Juana Viale, lo que hizo que el galardón tuviera un peso especial por la magnitud de las nominadas.

Al subir al escenario para recibir el premio, la diva mantuvo su estilo inconfundible, desplegando un discurso relajado y cargado de humor, que arrancó sonrisas en el público presente. Con su espontaneidad habitual, agradeció el reconocimiento y aprovechó para destacar el vínculo que este último año logró generar con artistas jóvenes de la nueva escena musical argentina, a quienes dijo admirar y con quienes aseguró haber compartido experiencias enriquecedoras.

Embed

En su intervención mencionó a varias de las voces más resonantes del momento: María Becerra, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Duki y Trueno, dejando en claro su interés por las nuevas generaciones y su impacto en la cultura popular. Sin embargo, el instante más recordado de la noche se dio cuando intentó referirse a Luck Ra, pero lo pronunció de manera equivocada.

Con simpatía y algo de duda, Susana comentó: “El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau…”. Enseguida, las risas del público y la corrección de Santiago del Moro marcaron el momento: “Luck Ra”, aclaró el conductor. La estrella, lejos de incomodarse, reaccionó con frescura y entre carcajadas reconoció su error: “Ese, sí. Perdoname, me pasa siempre”.

El blooper terminó transformándose en uno de los momentos más divertidos de la velada, reflejando, una vez más, que la espontaneidad de Susana continúa siendo uno de sus sellos más entrañables para el público.

