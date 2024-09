Habló la diputada señalada como la amante de Moritán en la separación de Pampita

"Jorge Rial te nombró e implicó como una de las mujeres relacionadas a Roberto García Moritán", le comentó Laura Ubfal en su programa Team Ubfal por América Tv.

Y la funcionaria explicó: "Estaba en mi despacho y mi encargado de prensa me avisa lo que dijo. Yo me entero por los medios que me empiezan a vincular con Roberto. Es una opereta berreta que están haciendo porque nadie de la producción de Rial se comunicó conmigo para corroborar la información que ellos recibían de su fuente".

“Lo conozco (a Moritán). Fuimos compañeros en la legislatura. Ingresamos en el 2021, yo por la libertad de avanza, él por la lista del PRO, pero la verdad es que yo nunca compartí ni cuestiones personales ni políticas con Roberto. Lo conocí a través de la interacción propia que teníamos en el recinto, en las sesiones”, precisó la diputada sobre su vínculo con Roberto García Moritán.

"No compartía ninguna comisión. Yo ni siquiera conocía el despacho de Roberto en la época que él era legislador, no teníamos relación. Nuestra relación o conexión de empezar a charlar comenzó cuando yo hablaba en el recinto, y él me mandaba un mensaje por las redes en las historias para felicitarme. Pero esa era la única conexión que teníamos con él”, fundamentó.

Rebeca Fleitas dejó en claro: “No tengo ninguna foto con él”. Y añadió: “Desconozco la índole de esta operación, pero si hay una foto es trucha. Nunca tuve una conversación con él fuera del recinto, nunca fui al despacho de él, nunca tuvimos tampoco vínculo político de compartir proyectos de presentar leyes. Es más, yo fui muy crítica de algunas cuestiones que él presentaba como legislador”.

“Siempre el trato fue cordial y más allá de intercambiar algún mensaje por Instagram nunca ha pasado una situación como la que contaba Jorge Rial, que comenzaron a circular en la legislatura versiones de que hubo un encuentro en un despacho, que encuentran a una legisladora aparentemente con él. Si eso pasó o no, yo no lo puedo saber”, concluyó la diputada desmintiendo cualquier tipo de relación con Moritán.

Pampita en peligro de allanamiento por Roberto García Moritán

En medio de la escandalosa separación entre Pampita y Roberto García Moritán, el funcionario del Gobierno de CABA enfrenta otro serio foco de conflicto tras ser denunciado por la supuesta contratación irregular de 384 empleados del Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA.

En este sentido, en el programa Team Ubfal que conduce Laura Ubfal por América Tv, contaron que este lunes la modelo podría ser allanada en su casa por la Justicia en el marco de esa investigación.

“Tiene problemas por múltiples denuncias, por haber contratado mucha gente, muchos funcionarios dentro de su ministerio”, señaló uno de los panelistas en el ciclo que conduce la periodista sobre la situación de Moritán.

Y la conductora amplió: “Hay rumores de allanamientos en la casa de Carolina porque hay una denuncia que tiene que ver con una investigación por los bienes de García Moritán y también hay una fundación en el medio, que es la Fundación Asociar, donde Carolina estuvo juntando dinero para que la gente vaya y compre las mesas, están las fotos".

"No es que ella va a estar implicada porque Roberto García Moritán es el presidente de la entidad, pero la palabra ‘fundación’ en este país ya se sabe que puede llevarte a cualquier lado, así que forma parte de lo que podría ser la investigación, ojalá que no”, agregó Ubfal.

A lo que Guillermo Barrios observó “es raro que anuncien un allanamiento”. Ante esto, Laura concluyó la impactante información: “Nadie avisó nada, yo digo que me enteré que puede llegar a haberlo (el allanamiento). El martes ella se está yendo a Chile y más adelante a Europa".