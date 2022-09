La polémica frase de Wanda Nara sobre el futuro de sus 5 hijos

“Como toda mamá, como hace cualquier madre de un marido que cambia de ciudades o trabajo, mi parte de contener, de acompañar, de anotar a los chicos en el colegio, hacer mudanza, buscar casa, etc. Lo hago de la mejor manera y soy yo quien arrastra el camión de la mudanza de mi casa” comenzó en Instagram.

“Que algunas mujeres critiquen a una mujer de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijos, me parece que deberían hacer algo con sus vidas”, sumó.

“Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar. Mis hijos y sus hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga a mis hijos que no trabajen. Me parece que la vida se trata de seguir creciendo, siempre se puede ir por más. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos. Siempre admiro que alguien que tenga más que yo, más ganas que yo, siga luchando por las cosas de la vida” explicó.

“Seguramente puede que me equivoque, puedo tener fallas. Si viviera de la tarjeta de mi marido encerrada en mi casa, yendo al super y viniendo, no hay margen de error. Prefiero tener otro tipo de vida. Prefiero equivocarme por hacer cosas de mi vida, que quedarme en un sillón criticando la vida de los demás sin hacer nada. Yo soy así. Y no juzgo a los que sean diferentes, porque me parece que no hay que ver tanto la vida de los demás”, concluyó desde la cama.

Natalia Oreiro habló contundente de su relación con Wanda Nara tras la versión de enfrentamiento: "Me da pena..."

El próximo lunes a las 22:30 arranca ¿Quién es la máscara?, la gran producción de Telefe que tiene a Natalia Oreiro como conductora. Y Wanda Nara le puso su cuota de pimienta al esperado debut con las versiones de enfrentamiento con la artista uruguaya.

Luego de que Yanina Latorre dijera en LAM que Oreiro se habría enojado con la esposa de Mauro Icardi por supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, Natalia aclaró en diálogo con PrimiciasYa cómo es su relación con la rubia.

En un adelanto de la entrevista exclusiva con Oreiro, la cantante manifestó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", agregó Natalia Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda en la noche del martes.

"Además hay otra cosa: nosotros necesitamos casi salir en vivo. Cuanto menos tengamos grabado es mejor para nosotros porque no se tiene que filtrar quiénes están debajo de la máscara. Y si nosotros tenemos muchos programas grabados, es más fácil que se empiece a hablar de quiénes están", explicó la también actriz.

"Nosotros estamos sobrados en relación al aire por eso. Acá quieren ir en vivo, pero no pueden porque es un tema ponerse el traje, sacarse el traje, cantar. No es que me pongo un catsuit y salgo. Sólo por eso no vamos en vivo, sino ellos estarían chochos de grabar y salir a la hora al aire, para que no se filtre", cerró Natalia Oreiro.

"Natalia Oreiro es lo más, pero de lo más. No la conocía y creo que somos amigas", dijo la empresaria en un vivo de Instagram, desde un aeropuerto, tras dejar inesperadamente la Argentina y ausentarse del evento promocional del reality de canto de Telefe y de las grabaciones de esta semana.

En ese marco, Wanda también dejó en claro que no hubo ningún conflicto con Oreiro, como se rumorea: "Creo que el día de mañana esta relación con Natalia va a quedar para siempre porque me parece una persona increíble".