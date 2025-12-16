Juana Repetto sorprendió al anunciar una drástica decisión sobre su futuro con Sebastián Graviotto

Por otro lado, Juana también generó revuelo al referirse al miedo que siente ante una posible cesárea. Sus declaraciones despertaron reacciones diversas entre los usuarios que la siguen desde hace años y no tardaron en aparecer críticas en redes sociales. Fiel a su estilo, la actriz no esquivó el tema y volvió a demostrar que elige mostrarse tal cual es, incluso cuando eso implica exponerse a opiniones encontradas.

¿Qué le pasó a Toribio, el hijo de Juana Repetto?

Juana Repetto suele compartir las novedades diarias que le van ocurriendo a través de las redes sociales, y más aún en este especial momento que vive mientras transita los últimos meses de su tercer embarazo.

Lo cierto es que la actriz optó por esperar unos días para contar el pequeño percance de salud que atravesó su hijo mayor, Toribio, luego de que le diagnosticaran paperas.

Juana comentó que llevó a su hijo a la guardia médica y que se asustó al recibir las primeras devoluciones del equipo de salud. Sin embargo, luego se mostró más tranquila tras hablar con la pediatría y saber que el pequeño tenía el calendario de vacunas al día.

"Habemus alta, tuvo paperas", precisó en un video donde se la ve en el jardín junto a su hijo ya recuperado. Luego dio más detalles de lo sucedido.

"Estábamos alarmados por lo que nos dijeron en la guardia y después hablamos con los pediatras y la verdad que él, teniendo calendario de vacunas al día, me dijo: 'tranquila, no pasa nada'", comenzó Juana Repetto.

Y agregó, ya más aliviada al ver la rápida recuperación de su hijo mayor tras sufrir paperas: "Pasó sin pena ni gloria, no tuvo ni fiebre. Le dolió un poco acá y al tercer día la pediatra me dijo que haga vida normal, que se meta a la pileta".

"Cumplimos con el reposo por una cuestión de respeto del contagio y demás, por eso no fue al cole esta semana. Estaba todo el día como si nada", finalizó la actriz, quien además explicó que su hijo guardó reposo y no asistió a clases por precaución, al tratarse de una enfermedad viral, aunque aclaró que se encontraba en perfecto estado.