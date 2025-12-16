Juana Repetto sorprendió al anunciar una drástica decisión sobre su futuro con Sebastián Graviotto
16 dic 2025
En medio del reposo que debe hacer para poder cuidar su embarazo, Juana Repetto volvió a convertirse en tema de conversación al compartir con sus seguidores distintos aspectos de su vida personal y del vínculo que mantiene con Sebastián Graviotto. Activa en redes sociales incluso en este momento particular, la actriz e influencer suele abrir espacios de diálogo con su comunidad, donde responde preguntas y profundiza sobre situaciones íntimas que atraviesa.
En esta oportunidad, Juana decidió habilitar la clásica caja de preguntas en su cuenta de Instagram, con la intención de contar más detalles de su presente. Allí, además de referirse a cuestiones familiares y personales, hizo alusión a la relación que mantiene con Graviotto. Entre las consultas que recibió, una seguidora quiso saber si pensaba casarse con él. Juana eligió responder con humor y sinceridad, acompañando sus palabras con una foto en la que se la ve haciendo un gesto divertido.“Estoy casada con Sebi, pero separada”, escribió, dejando en claro la situación actual entre ambos.
Más adelante, la influencer —que en otras ocasiones habló públicamente de la enfermedad que atravesó su hijo mayor— amplió su postura respecto a los planes a futuro con el padre de dos de sus hijos. Sin rodeos, explicó cómo vive la cuestión legal de su vínculo y relativizó la importancia del trámite formal. “Ya encararemos el papelerío, pasó de todo en el medio y me importa nada un papel”, expresó, marcando su mirada personal sobre el tema. Esa misma frase volvió a aparecer entre sus respuestas, reforzando la idea de que, para ella, lo emocional y lo cotidiano pesan más que cualquier documento.
Si bien decidió separarse del padre del bebé que está esperando, Juana también aclaró en distintas entrevistas que continúa distanciada de Sebastián y que no existiría, al menos por ahora, una posibilidad de reconciliación. Aun así, suele mostrarse serena al hablar del vínculo y de la forma en la que organizan la crianza de sus hijos, priorizando el bienestar familiar.
Por otro lado, Juana también generó revuelo al referirse al miedo que siente ante una posible cesárea. Sus declaraciones despertaron reacciones diversas entre los usuarios que la siguen desde hace años y no tardaron en aparecer críticas en redes sociales. Fiel a su estilo, la actriz no esquivó el tema y volvió a demostrar que elige mostrarse tal cual es, incluso cuando eso implica exponerse a opiniones encontradas.
¿Qué le pasó a Toribio, el hijo de Juana Repetto?
Juana Repetto suele compartir las novedades diarias que le van ocurriendo a través de las redes sociales, y más aún en este especial momento que vive mientras transita los últimos meses de su tercer embarazo.
Lo cierto es que la actriz optó por esperar unos días para contar el pequeño percance de salud que atravesó su hijo mayor, Toribio, luego de que le diagnosticaran paperas.
Juana comentó que llevó a su hijo a la guardia médica y que se asustó al recibir las primeras devoluciones del equipo de salud. Sin embargo, luego se mostró más tranquila tras hablar con la pediatría y saber que el pequeño tenía el calendario de vacunas al día.
"Habemus alta, tuvo paperas", precisó en un video donde se la ve en el jardín junto a su hijo ya recuperado. Luego dio más detalles de lo sucedido.
"Estábamos alarmados por lo que nos dijeron en la guardia y después hablamos con los pediatras y la verdad que él, teniendo calendario de vacunas al día, me dijo: 'tranquila, no pasa nada'", comenzó Juana Repetto.
Y agregó, ya más aliviada al ver la rápida recuperación de su hijo mayor tras sufrir paperas: "Pasó sin pena ni gloria, no tuvo ni fiebre. Le dolió un poco acá y al tercer día la pediatra me dijo que haga vida normal, que se meta a la pileta".
"Cumplimos con el reposo por una cuestión de respeto del contagio y demás, por eso no fue al cole esta semana. Estaba todo el día como si nada", finalizó la actriz, quien además explicó que su hijo guardó reposo y no asistió a clases por precaución, al tratarse de una enfermedad viral, aunque aclaró que se encontraba en perfecto estado.