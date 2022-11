La postura anti argentina de Alfa en la previa al partido de la Selección en el Mundial Qatar 2022

Embed

En la previa al partido, Walter Alfa Santiago lanzó un comentario, que generó polémica en el reality y no tardó en viralizarse en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la postura del participante.

"¿Quéres una banderita?", le dijo Coti. "No... ¡Jamás! Esta es mi bandera", le respondió el más veterano de GH, mientras señalaba la bandera de Estados Unidos en la bandana que tenía en la cabeza. "¡Uh no! Entonces, ¿qué hacés acá mirando el partido?", le reclamó la correntina.

A los pocos minutos, Alfa estaba con la remera de la Selección, al igual que el resto de sus compañeros, pero no se quitó la bandana del país del norte.

Gran Hermano 2022: Marcos frenó en seco a Agustín por sus comentarios sobre una mujer de la casa

Marcos Ginocchio y Agustín Guardis tiene una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano 2022. Desde los primeros días de convivencia forjaron un excelente vínculo.

En las últimas horas se conocieron imágenes de una charla en la habitación sobre sus compañeras. En un momento, el chico de La Plata opinó sobre Julieta Poggio y al salteño no le gustó nada.

"Pensé que el target iba a ser más alto... son lindas pero pensé que iban a ser más... Me falta una Jimena Capristo, una Silvina Luna, una Romina Malaspina. ¿Dónde están las Andreas Rincón que yo buscaba?", comenzó diciendo Guardis.

El Conejo, que también estaba en la habitación, acotó: "A mí la única que me llamó la atención fue Coti porque era rubia de ojos claros y tenía lindo cuerpo. Igual, después cuando las vas conociendo vas diciendo 'esta está linda. Porque Julieta es linda, bolu...".

"No me des más manija, bolu... Me encantan esas naranjitas, me encantan. Me vuelven locos. Las naranjitas son todas iguales pero me gustan. Igual soy fan de las morochas. Me gustan todas, ya está, qué importa", retrucó Guardis.

Marcos, casi no participó en la conversación, pero cuando nombraron a Julieta, no ocultó su incomodidad. "Primo, por favor, no te quiero escuchar más", sentenció, molesto.