La pregunta al hueso de Marcelo Polino a Cachete Sierra sobre Emilia Attias en el Cantando 2024

Sin embargo, Polino antes de decirle qué le pareció su performance, le hizo una preguntita. "Antes de la devolución, me quiero sacar este expediente Polino que me quema en las manos, si me permiten, que me manda mi equipo que te pregunte si estás saliendo con Emilia Attias", disparó el periodista.

"Esto figura acá, esto es sagrado, esto es la biblia del Cantando", agregó Polino. "No, no salgo con Emilia Attias. No tengo nada que ver, más que amistad con ella, obvio", le respondió el actor.

"Acá en los expedientes figura eso, por ahora te creo", lanzó Polino.

El drástico giro en las reglas del Cantando 2024

Cada vez falta menos para el debut del Cantando 2024. El famoso certamen vuelve a la pantalla chica por América TV con la conducción de Flor Peña.

Alfa, Coy, la hermana de Furia, Brenda Di Aloy, Nenu López, Martín Coggi, Agustín 'Cachete' Sierra, Camila Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, Cristian U, Roberto Peña, Matías Alé, Juan Otero, entre otras figuras se enfrentarán en el competencia.

En LAM, Pepe Ochoa -que también será participante del certamen- anticipó que se viene un gran cambio en las reglas del Cantando 2024.

"Me contaron en La Flia que en el tercer ritmo, el jurado va a elegir los temas de los participantes", señaló el panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Este año, los participantes deberán superar las exigencias de un jurado potente, conformado por Marcelo Polino, Milett, Nacha Guevara y Flavio Mendoza.