Alfa le respondió a Coy Scaglione y redobló la apuesta para el Cantando 2024: "La destruyo"

Además, reconoció que siente una gran conexión con el canto y la música. "Cantar me gustó siempre, yo canté mucho bajo la ducha y en el auto. Llevaba 300 discos que iba poniendo y cantando en viajes de 1800 km. La música es gran parte de mi vida".

Alfa Cantando 2024

Siguiendo con la competencia, Alfa dio su opinión sobre el jurado, que esta ocasión estará conformado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino. "Los banco a todos", manifestó.

"No le tengo miedo a nadie, me parecen todos bárbaros. Si están ahí es porque tienen que estar y se lo ganaron, simple. Son los número uno”, agregó.

Por último, enfrentó la polémica co su compañera Coy Scaglione, que expresó su deseo de que se vaya en primera ronda. "Habló mal de mi hermana y no se lo perdono así que nos vamos a encontrar en la cancha", se justificó.

Ante eso, el ex Gran Hermano sentenció: “Yo no hablé mal de Furia, yo soy realista. Hablé de ella y hablé siempre lo mejor. Yo soy objetivo, no soy subjetivo. La destruyo, ninguna duda. Yo quiero que se vaya ella, vamos a ver quien se va primero".

El próximo lunes 23 de septiembre comenzará el Cantando 2024 (América TV) y Primicias Ya habló en exclusiva con la participante Coy Scaglione, que se transformó en una de las figuras que más expectativas genera entre los televidentes.

"Estoy muy feliz, muy emocionada, re contenta y siempre agradecida con Fabián, mi hermana, y con Tinelli también por el permiso de poder estar acá, que es un placer”, aseguró palpitando el comienzo del programa.

A su vez, habló de su destreza para el canto y se mostró confiada para este nuevo desafío. “Con el canto de diez, muy bien. Tengo un equipo de la ostia que realmente son muy buenos y me están llevando por muy camino. Lo van a ver”, admitió.

Coy Scaglione Cantando

Tras las distintos debates que se generaron en las redes, Coy también reveló cómo se siente Furia con su incorporación al Cantando, y lejos de todo conflicto, expresó: "Fue ella la que me empujó a que pase esto".

"Está todo el tiempo mandándome mensajes de 'rómpela, es tu momento, brillá'. Lamento que haya personas que estén pensando que no tenía que estar y tenía que estar ella, pero bueno, en algún momento si ella quiere las puertas de acá están abiertas", comentó.

Por otro lado, la hermana de Furia también sacó su lado picante y confesó que no le tiene miedo al jurado que estará integrado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino.

“Yo soy una persona que no suele tener miedo así que que vengan, que vengan que hay pecho para bancar. Presto mucha atención a lo que me digan, son eminencias, así que respeto mucho lo que vayan a decir. Miedo, nada", sostuvo.

Sin embargo, dejó en evidencia que la pica está directamente con Alfa, quien tiene un polémico pasado con su hermana Furia. “Va a haber guerra total. Habló mal de mi hermana y no se lo perdono así que nos vamos a encontrar en la cancha. Si me hacen el favor, ya, vótenlo. Que se vaya”, sentenció.