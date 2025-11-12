La desgarradora declaración de Gianinna Maradona en el jury a Julieta Makintach: "Me juró que..."

Y el panelista agregó que Gianinna exigió Justicia por su padre y explicó que en su momento ella llamó a la jueza (Makintach) y que se lo negó (la grabación del documental).

"Mi papá se merecía tener justicia por su muerte. Makintach me juró por sus hijos que no había nada y le creí", afirmó en su testimonio apuntando contra Makintach por su polémico accionar.

"Yo no quería que el juicio se detenga, no estaba de acuerdo con la suspensión. Después lamentablemente lo logré entender", agregó angustiada Gianinna.

Por qué fue llevada a juicio Julieta Makintach

Julieta Makintach fue llevada a juicio político por un escándalo relacionado con el documental Justicia divina que aparentemente estaba grabando durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

Se alega que autorizó y participó en grabaciones dentro del tribunal sin la debida acreditación ni conocimiento formal de las partes, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del proceso y llevó a su recusación y, posteriormente, a un proceso de juicio político.

La magistrada enfrenta cargos por presunto mal desempeño, cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. En tanto, el nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzará de cero en marzo de 2026.

Makintach, en su defensa, aseguró que los otros integrantes del Tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, estaban al tanto de la existencia del material audiovisual.

"Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona", declaró la jueza, quien fue apartada de sus funciones de manera indefinida tras el escándalo.