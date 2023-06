La pregunta de un participante de MasterChef que descolocó a Wanda Nara: "¿Está bueno?"

Embed

Acto seguido, la conductora le preguntó: "¿Te gustaría casarte, Rodri?". El participante le contestó y le retrucó: "Creo que no. No sé. Vos que estás casada, ¿está bueno?". La mujer de Mauro Icardi no contestó pero se descostilló de la risa.

Ahí, Betular aportó su granito de arena a la conversación y dijo: "Es buena, eh. Vale, vale la pregunta". En el estudio todos acompañaron con risas y aplausos el momento incómodo y gracioso que vivió Wanda.

RODRIGO SALCEDO MASTERCHEF.jpg

Candelaria fue eliminada de MasterChef y emocionó a todos en el estudio: "Mi hija..."

Este domingo Candelaria Sorini fue la décima eliminada de MasterChef (Telefe) y emocionó a todos con sus sentidas palabras. La penitenciaria quedó afuera con su plato de ñoquis de remolacha, zanahoria horneada y boniato frito al no poder convencer al exigente jurado, integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

La decisión final estuvo entre Candelaria y Aquiles González Sviatschi, quien había presentado unos knishes. Al oír su nombre y darse cuenta de que estaba afuera de la competencia, la participante se puso a llorar, sobre todo después de escuchar el mensaje de Donato. “Shh, escuchá ese aplauso. Es tu hija que dice ‘mamá te amo, sos mi héroe’. Así que es para vos”, le dijo el chef italiano. “No pierdas este camino y el entusiasmo. Llevate este lindo recuerdo como nos lo llevamos nosotros”, agregó.

“Empezaste tímida con los sabores y tu personalidad. Fuiste construyendo algo hermoso hasta hoy, creí que ibas a llegar lejos pero un detalle te deja afuera. Nos cuesta tomar esta decisión y te queremos un montón”, admitió Betular.

Por su parte, Martitegui le dijo: “Tenés talento para combinar sabores, una conexión con un lado sensible. Las devoluciones más lindas que hemos dado fueron tuyas. Quedate con eso. Te deseo lo mejor con el corazón, te vamos a extrañar”.

La conductora Wanda Nara, emocionadísima, afirmó que la aprobación de su hija es más importante que cualquier otra. “Que seas una mujer tan fuerte nos representa a todas las argentinas”, expresó la empresaria.

“Mi hija es todo, es el motivo por el que todos los días me levanto y quiero darle algo más”, manifestó Candelaria y agregó que "llegó el día que tanto no esperó", pero que se va feliz por haber hecho un montón de amigos.