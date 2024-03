La profunda reflexión de Darío Barassi tras someterse a una operación: "Obligado a parar"

“En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje, gordito lindo, que salimos mejores”, expresó.

dario barassi.jpg

Barassi también le agredeció a su mujer, Lucía Gómez Centurión: “Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al Dígalo con mímica hace 48 horas y nunca fue su fuerte, jaja. Gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor, mujer mía, te amo”.

“Gracias a todo el equipo del Sanatorio Finochietto, nos cuidaron y trataron bárbaro. Capo, doctor Capuya. Mi amigo y gran profesional al que le confío lo que más vale de mi cuerpo que son mis cuerdas. Lo que me cuidás y bancás no tiene nombre, doctor Marcelo Sztajn. Gracias también, doctor Flavio Marchesini, profesional de excelencia y calidad humana altísima”, agregó.

Sobre sus hijas Emilia e Inés, manifestó: “Por último, puse una foto de mis chinas que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el Tramadol de mi cuore. Las amo, enanas mías. Ya vuelve papá”.

Y cerró: “En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”.

Darío Barassi 1.jpg

Darío Barassi 2.jpg

Darío Barasssi 3.jpg

Darío Barassi 4.jpg

La hija mayor de Darío Barassi sufrió un accidente y terminó en el hospital: "Golpe fuerte"

El conductor Darío Barassi comparte varios momentos especiales con sus hijas Inés y Emilia en sus redes sociales, aunque siempre les cubre los rostros a las pequeñas para preservar su identidad.

El último sábado el humorista les contó a sus seguidores que Emilia, su hija más grande, recibió puntos en la frente tras un golpe que se dio de manera accidental.

“Está perfecta. Dos puntos. Los primeros de su vida. Fue jugando y saltando. Todo perfecto”, reveló Barassi en sus historias de Instagram.

Por otro lado, el comediante hizo una reflexión para su hija. “Enorme, valiente, fuerte, sensible, tierna. Hoy te la bancaste como una reina, Emilia María. Te amamos tanto. Primer golpe fuerte de miles que tendremos y pasaremos juntos, como hoy”, expresó.