La propuesta profesional que Luis Ventura le hizo a More Rial y su sorpresiva respuesta

"Yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, mencionó el panelista de A la tarde (América TV).

Ventura movió sus contactos para intentar ayudarla, pero no fue posible. "Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico. Le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron. Ya es un tema que me escapa", cerró.

Embed

Luis Ventura se arrodilló y le hizo una súplica a Jorge Rial: "Dale un techo..."

La semana pasad, en A la tarde (América TV), el periodista Luis Ventura dejó a todos con la boca abierta. El presidente de APTRA se arrodilló en el centro del estudio y le dedicó un fuerte mensaje a Jorge Rial.

El ex Intrusos hizo declaraciones en los medios y afirmó que las cosas entre ellos están muy bien, pese a que están enfrentados en la Justicia. “Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando... No le tengo bronca a Luis. Lo quiero”, afirmó el conductor.

Tras los dichos de la figura de C5N, Ventura miró a cámara y exclamó: "Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, '¿te puedo hacer un pedido público?'. Alguna vez me dijiste que cuidara a tus hijas, me lo dijiste en un camarín...".

"Hoy te quiero pedir por Morena Rial, por tu nieto, comprale una casa. Comprá una casa, ponela a nombra tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, pero dale un techo, dale un techo a tu familia", siguió el periodista.

Al finalizar, Ventura remarcó que la situación de Morena es delicada."Dales un poco de amor, es tu hija, es tu nieto", concluyó.