La reacción Flor Vigna a los románticos posteos de Luciano Castro y Griselda Siciliani

En medio del revuelo mediático por las demostraciones de amor entre el galán y la actriz, Flor Vigna compartió un importante anuncio con a sus seguidores el Instagram.

La cantante difundió un anticipo de Valiente, su nuevo trabajo. En un video que colgó sus redes, la ex de Luciano Castro invitó a sus fans a producir clips con el adelanto del tema y les hizo una promesa.

"Mi gente ya salió el adelanto de Valiente. Y a todos los que vayan a usar el audio en TikTok, los voy a estar siguiendo por hoy. Les dejo el audio. Espero que disfruten esta parte nueva. Voy a estar a full viendo sus videos y voy a estar reposteando algunos en Instagram", detalló Flor.

Luciano Castro rompió el silencio y contó cómo comenzó su relación con Griselda Siciliani: "Siempre me gustó"

Semanas atrás, Luciano Castro estuvo como invitado en Noche al Dente (América) y se animó a dar detalles sobre su incipiente relación con la actriz Griselda Siciliani, quien confirmó esta tarde el romance entre ambos.

“No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme. Más que nada nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar. No puedo decorar eso porque son años que tenemos de amistad, de conocernos y un montón de cosas que no la hacen una chica más. Me gusta mucho”, comenzó diciendo el actor.

Luego, enfatizó en ese reencuentro, y amplió: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos ni vernos pero tenemos muchos amigos en común, muy fuertes, que a veces sin querer llevan y traen. Nos encontramos grandes, y claro, no es la misma charla de cuando teníamos 20, entonces hablamos de hijos y cosas que no habíamos hablado nunca. Se transformó en algo lindo, a mi me gusta mucho La Tana, siempre me gustó, me parece increíble haberme reencontrado con ella”.

Luciano Castro Noche al Dente

“La vida te pega cada viaje que no lo podes creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperas, como esto que decía, yo no planeé encontrarme con Griselda y ella no lo planeó conmigo. Eso lo hace muy atractivo”, reflexionó.

Por último, habló de su relación con la prensa , de cómo transita momentos de atención como este, e hizo una conmovedora confesión sobre sus charlas más íntimas con la actriz.

“El otro día ella me dijo una frase célebre: si es de verdad, y tiene que ser, nos tiene que importar un carajo todo. Me quedó rebotando eso, y es verdad, es así. Es un poco inevitable por quien es cada uno, y a la vez es mejor contarlo que dejar suspicacias o que piensen que es algo prohibido. Estamos los dos solos, y esa tranquilidad está buena”, recordó.